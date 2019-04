La dénomination « équivalent de trésorerie »

Selon la position de place définie par l’AMF, l’AFG, l’AFTE et l’AF2I en 2011, un OPCVM éligible à la dénomination « cash equivalent » doit respecter plusieurs critères : le placement doit notamment être court-terme, liquide, facilement convertible en un montant de trésorerie et peu sensible au risque de variation.

Ainsi, la durée de placement recommandée ne doit pas excéder 12 mois, tandis que l’indice de référence monétaire choisi doit afficher une volatilité au maximum supérieure de 50 points de base à celle de l’indice EONIA. La maturité finale des titres ne doit pas excéder 36 mois, la maturité moyenne maximale (WAM) ne doit pas excéder 6 mois, tandis que la durée de vie moyenne pondérée (WAL) ne doit pas excéder 18 mois.

La position AMF du 23 septembre 2011 précise que « les OPCVM autres que les OPCVM monétaires et monétaires court terme (…) devront faire l’objet d’une analyse au cas par cas, afin de vérifier qu’ils satisfont pleinement aux critères d’éligibilité », offrant aux commissaires aux comptes une méthodologie d’analyse objective pour évaluer l’éligibilité de tout OPCVM à la dénomination « cash equivalent ».

La stratégie de Groupama Ultra Short Term Bond

Eligible en « équivalent de trésorerie », Groupama Ultra Short Term Bond (ex Groupama Cash Equivalent) est investi en instruments obligataires et monétaires, libellés en euro et de notation Investment-Grade. L’objectif de gestion est de générer un rendement supérieur (net de frais de gestion) à celui des fonds monétaires, tout en conservant un niveau de liquidité et de volatilité proches de ces derniers. Pour cela, plusieurs moteurs de performances sont exploités : la sensibilité au crédit et au taux, l’allocation géographique et sectorielle, ainsi que la sélection rigoureuse des émetteurs sont au cœur de la stratégie d’investissement.

Lancé en 2015, Groupama Ultra Short Term Bond a été conçu en vue d’offrir une solution permettant de prolonger l’horizon d’investissement traditionnellement proposé par la gestion monétaire, avec un couple rendement/risque plus attractif.

« A travers cette solution obligataire court-terme, notre objectif est d’offrir aux investisseurs une prime de rendement de 10 à 30 points de base par rapport aux solutions monétaires classiques, tout en conservant un univers d’investissement et un positionnement, en termes de risques, assez comparables au monétaire » résume Thomas Prince, Responsable de la gestion monétaire chez Groupama Asset Management.

Dans un environnement de taux historiquement bas, Groupama Ultra Short Term Bond s’adresse notamment aux investisseurs en quête de rendement, prêts à dynamiser leur gestion de trésorerie via une exposition à des titres obligataires court-terme tout en limitant étroitement la duration.

Le fonds s’adresse également aux investisseurs obligataires longs qui considèrent le « cash equivalent » comme un support d’attente pour leurs liquidités, potentiellement mieux rémunérateur que les fonds monétaires.

« Nous souhaitions renommer le fonds pour que sa nouvelle désignation soit en étroite adéquation avec ces typologies d’investisseurs. La solution n’est pas seulement plébiscitée par les trésoriers d’entreprises, mais par un spectre beaucoup plus large d’investisseurs institutionnels, familiers de l’univers obligataire et dont l’horizon de placement est un peu plus long. En outre, nous cherchions à internationaliser le nom du fonds, puisque notre clientèle d’investisseurs dépasse largement le cadre de l’Hexagone » explique Guillaume Berthier, Directeur Marketing.

Groupama Ultra Short Term Bond compte 1,27 milliard d’euros d’actifs sous gestion au 29 mars 2019. Le fonds est investi à hauteur d’un tiers par des investisseurs institutionnels, d’un tiers par des trésoreries d’entreprises (« corporates ») et d’un tiers par des professionnels de la distribution. La performance de Groupama Ultra Short Terme Bonds part IC est de +0,14% depuis le début de l’année* (contre -0,09% pour l’indice Eonia capitalisé).

Informations réglementaires sur le fonds Groupama Ultra Short Term Bonds - IC