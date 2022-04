Ce soutien financier vient renforcer l’engagement de Generali France et d’INCO Ventures dans un contexte de montée des périls humanitaires et environnementaux.

A l’heure où les incertitudes économiques pèsent sur la situation des personnes vulnérables et des communautés les plus précaires, les Français aspirent, par leur consommation et leur épargne, à développer des actions qui répondent aux grands enjeux de la société.

C’est pour répondre à cette aspiration que Generali France a lancé en novembre 2020 en partenariat avec INCO Ventures le fonds Generali Investissement à Impact qui soutient spécifiquement la croissance d’entreprises non cotées à fort impact social.

Dans cette optique, le fonds investit en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des associations ou des entreprises non cotées à fort impact social et au modèle économique viable et éprouvé.

Réservé aux investisseurs institutionnels, ce fonds labellisé Finansol et Relance est accessible aux particuliers dans le cadre des principaux contrats d’assurance-vie assurés par Generali Vie, à travers le support en unités de compte GF Ambition Solidaire.

Depuis sa création, le fonds Generali Investissement à Impact représente 13 millions d’euros dont 2,3 millions investis dans 5 organisations. Rappelons que le fonds GF Ambition Solidaire, qui investit entre 5 et 10% de son encours dans le fonds Generali Investissement à Impact, a affiché une performance de 14,61% en 2021.

EACH ONE ET SOLIDARITES INTERNATIONAL : DEUX ORGANISATIONS A FORT IMPACT SOCIAL EN AIDE AUX PERSONNES REFUGIEES ET POPULATIONS VULNERABLES

Depuis janvier 2022, Generali Investissement à Impact a réalisé, aux côtés d’autres investisseurs, deux nouveaux investissements majeurs :

each One apporte aux entreprises une solution clé en main de formation et de recrutement, pour les personnes réfugiées et nouveaux arrivants, qui fait de l’inclusion une expérience simple et à forte valeur ajoutée pour leurs équipes.

Depuis le lancement de ses activités, each One a accompagné plus de 8 000 personnes réfugiées. 70% des employés placés sont encore en poste 1 an après leur recrutement.

La levée de fonds de 2,5M€, dans laquelle Generali Investissement à Impact est intervenu à hauteur de 900 K€, doit permettre à l’entreprise de se structurer, se digitaliser, consolider ses process pour asseoir les bases de sa croissance, dans un contexte international qui voit le nombre de personnes réfugiées augmenter sans cesse.

L’ONG Solidarités International intervient depuis plus de 40 ans dans plus d’une trentaine de pays pour couvrir les besoins essentiels des populations les plus vulnérables : boire, manger, s’abriter et se laver. L’association vient en aide aux populations principalement frappées par les conflits et crises politiques, les épidémies, les crises économiques et sociales et les catastrophes naturelles.

En 2020, l’association a porté assistance à plus de 5,1 millions de personnes dans une trentaine de pays. Elle représente près de 120 M€ d’aide humanitaire chaque année.

Generali Investissement à Impact est intervenu à hauteur de 500K€ pour une levée de fonds globale de 3M€. L’objectif de cette levée est de permettre à Solidarités International de financer des campagnes de recrutement de donateurs, renforcer sa capacité à répondre aux appels d’offres des bailleurs, développer des projets internes innovants notamment dans le domaine de l’assainissement et de l’hygiène.

Dans un contexte de montée des périls environnementaux, d’accroissement des fractures sociales et des inégalités, Generali Investissement à Impact intensifiera dans les mois à venir ses investissements afin de soutenir en priorité les entreprises qui, au cœur des territoires, changent la donne et rendent notre monde plus inclusif et plus durable.

A date, le fonds Generali Investissement à impact compte 5 investissements, each One et Solidarités International s’ajoutant à l’Union pour l’Enfance, MyFuture et Domissori.

Hugues Aubry, Membre du Comité exécutif de Generali France, en charge du marché de l’épargne et de la gestion de patrimoine : « Nous sommes fiers de soutenir financièrement each One et Solidarités International qui accompagnent les réfugiés et les populations vulnérables, en ligne avec nos valeurs et engagements, notamment dans le cadre de notre fondation The Human Safety Net. Par ces investissements, nous offrons aux épargnants la possibilité de donner du sens à leur épargne, en agissant pour une société responsable, durable et inclusive. »

Nicolas Hazard, Fondateur et Président d’INCO : « each One et Solidarités International sont au cœur des défis sociaux que nous devons aujourd’hui collectivement affronter. Leur modèle économique, leur agilité et leur capacité à innover sont porteurs de solutions efficaces, il faut leur faire confiance, et c’est notre engagement avec le fonds Generali Investissement à Impact. »