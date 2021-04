Réalisée aux côtés d’autres investisseurs, la levée de fonds financera cinq nouveaux projets de l’association :

La création d’une préparation à la sortie de l’aide sociale à l’enfance avant la majorité ;

L’accompagnement de 80 mineurs isolés logés à l’hôtel ;

La création d’un institut de formation professionnelle ;

Le renforcement des équipes du siège ;

La recherche de fonds auprès de grands comptes.

Les financeurs ont été convaincus par l’impact positif de la mission de l’Union pour l’Enfance et par la bonne gestion de l’association. Le montant total de la levée de fonds s’élève à 1 million d’euros.

A l’heure de la crise sanitaire, qui aggrave la situation des personnes vulnérables et des communautés les plus précaires, les Français aspirent, par leur consommation et leur épargne, à développer des actions qui répondent aux grands enjeux de la société. Selon une récente étude d’Opinionway, un Français sur deux serait prêt à privilégier un investissement responsable. 57% expriment même des préoccupations éthiques pour leurs placements et refusent que leur argent finance de mauvaises causes.

Créer de la valeur pour un monde plus inclusif

C’est pour répondre à cette aspiration que Generali France a lancé en novembre 2020 le fonds Generali Investissement à Impact qui soutient spécifiquement la croissance d’entreprises non cotées à fort impact social. Ce fonds a été conçu en partenariat avec INCO Ventures, une société de gestion française, experte du venture capital et pionnière de l’investissement à impact.

Dans cette optique, le fonds investit en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des associations ou des entreprises non cotées à fort impact social et au modèle économique viable et éprouvé.

A l’instar de l’Union pour l’Enfance, les entreprises ou associations financées par le fonds ont pour ambition d’améliorer la vie des plus vulnérables, et plus particulièrement :

Les familles précaires, notamment en facilitant l’accès de leurs enfants à l’éducation ;

Les réfugiés, notamment en facilitant leur insertion professionnelle et en soutenant leurs projets entrepreneuriaux.

Generali Investissement à Impact répond à la dynamique du marché de l’investissement à impact et des fonds solidaires. Son action marque ainsi une nouvelle étape dans sa stratégie d’investissement responsable, en faveur d’une épargne plus inclusive et plus durable.

Ce fonds s’inscrit aussi dans la continuité de la démarche ambitieuse de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) engagée depuis 20 ans par le groupe Generali. Il entre aussi en résonance avec la fondation internationale créée en 2017, The Human Safety Net qui a pour mission d’accompagner les personnes issues de milieux défavorisés (familles fragiles et entrepreneurs réfugiés) afin de leur permettre de transformer leur vie, celle de leur famille et de leur communauté.

Dans un contexte de montée des périls environnementaux, d’accroissement des fractures sociales et des inégalités, Generali Investissement à Impact intensifiera dans les mois à venir ses investissements afin de soutenir en priorité les entreprises qui, au cœur des territoires, changent la donne et rendent notre monde plus inclusif et plus durable.

Hugues Aubry, Membre du Comité exécutif de Generali France, en charge du marché de l’épargne et de la gestion de patrimoine : « Ce premier investissement auprès de l’Union pour l’Enfance est l’illustration concrète de la volonté du fonds Generali Investissement à Impact de contribuer au financement d’une économie et d’une société plus inclusives et durables. Le marché de l’investissement à impact est en plein essor. Generali est un acteur résolument actif pour permettre à ses clients institutionnels et particuliers d’investir utilement pour le bien commun et pour soutenir les entreprises de l’économie sociale et solidaire. »

Nicolas Hazard, Fondateur et Président d’INCO : « Investir dans l’Union pour l’Enfance, c’est marquer clairement la philosophie du fonds Generali Investissement à Impact : faire confiance à des associations ou des entreprises non cotées, économiquement solides qui génèrent un retour financier et un impact social fort, clairement mesuré et avéré. Un investissement qui en appelle bien d’autres, reflets d’une finance au service des acteurs de l’économie de demain, écologique et solidaire. »