Le fonds a été lancé en juillet 2017 et a réalisé des closings investisseurs en 2018 et début 2019. Pour le closing final du mois de juin, le fonds a attiré 100 millions d’euros d’equity supplémentaires et dispose ainsi d’une base d’investisseurs diversifiée, composée de fonds de pension, de compagnies d’assurance et d’autres investisseurs institutionnels répartis dans cinq pays européens (France, Italie, Espagne, Belgique et Irlande). La capacité d’investissement globale du fonds ELF s’élève à environ 500 millions d’euros.

« Avec un portefeuille de plus d’1,5 milliard, BNP Paribas REIM est clairement reconnu comme un acteur majeur sur le marché de la logistique. De nombreux investisseurs institutionnels en Europe occidentale se sont récemment tournés vers cette typologie d’actifs pour diversifier leur patrimoine immobilier et profiter d’une tendance structurelle très positive du marché utilisateur. La croissance du e-commerce a en effet engendré une forte demande pour la logistique et a permis à cette classe d’actifs de s’institutionnaliser davantage ces dernières années » commente Henri Romnicianu, Head of Institutional Clients, Europe.

« ELF est parfaitement positionné pour capturer la croissance du marché européen de la logistique, grâce à un portefeuille de cinq actifs situés en Allemagne, aux Pays-Bas et en France, et bénéficiant d’un pipeline d’acquisitions avancé dans plusieurs pays. Le fonds continuera à cibler des plateformes logistiques modernes à travers toute la Zone Euro » commente Lucas Despretz, Fund Advisor de Eurozone Logistics Fund.

ELF est une SICAV-SIF basée au Luxembourg. Ce fonds fermé européen, géré par BNP Paribas REIM Luxembourg, offre aux investisseurs institutionnels internationaux une diversification dans le secteur logistique de la Zone Euro et vise un taux de distribution de 5,5% net par an.