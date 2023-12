Nicolas Schrameck, Responsable du pôle Convertibles & Crédit, ajoute : « Ellipsis Credit Road 2028 s’appuie sur plus de 11 ans d’expertise de gestion sur le marché du crédit ainsi que sur les forces de notre maison. Le fonds s’inscrit dans notre philosophie de gestion axée sur une Recherche reconnue et sur la gestion des risques. »

Au 30 novembre 2023, le fonds présente une diversité géographique des émetteurs [ 9 ] (avec notamment 27% d’émetteurs français, 13% d’émetteurs américains et 11% d’émetteurs italiens) pour une notation moyenne de BB. Delphine Laloum, Gérante Analyste Crédit & High Yield, précise : « La stratégie ne se limite pas à l’unique portage et l’équipe de gestion peut opérer des arbitrages en cas de nouvelle opportunité ou d’augmentation du risque de défaut à terme. Chaque émetteur fait l’objet d’une analyse financière et extra-financière approfondie. »

Ellipsis Credit Road 2028 implémente une stratégie de portage d’obligations européennes à dominante « High Yield » mais aussi d’obligations « Investment Grade [ 3 ] » et d’obligations convertibles – jusqu’à leur maturité, avec une notation moyenne minimum du portefeuille de BB-/Ba3. La gestion active intègre des critères ESG [ 4 ] et donne la priorité à la qualité du crédit et de gouvernance pour se prémunir des risques de défaut ainsi qu’à la diversification des émetteurs sélectionnés.

Le 16 novembre 2022, Ellipsis AM, société de gestion ayant plus de 11 ans d’expertise sur le marché du crédit, lançait son premier fonds daté obligataire : Ellipsis Credit Road 2028. Ce fonds investit principalement sur des obligations High Yield [ 1 ]. Un an après, ce fonds se classe 3ème parmi un Peer Group de 154 fonds [ 2 ].

Notes

[1] High Yield (titres spéculatifs à haut rendement dont la notation est inférieure à BBB/Baa3 (selon les classifications des agences officielles)

[3] Obligations Investment Grade : cette catégorie correspond aux titres spéculatifs dont la notation est supérieure ou égale à BBB- /Baa3 (classification des agences officielles ou propre à Ellipsis AM).

[4] ESG : Environnement / Social / Gouvernance.

