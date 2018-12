Numéro trois de la production et de la distribution de café en France, Legal est un emblème du café français depuis plus de 167 ans. Dans un marché en croissance mais dont les modes de consommation se transforment, la société a su s’adapter et innover en se positionnant sur les capsules, les dosettes souples et les cafés d’origine et bio. Elle dispose d’une gamme complète de produits.

La société est la première à lancer, fin 2018, une capsule 100% végétale, sans plastique ni aluminium, étanche à l’oxygène, ce qui évite ainsi de l’insérer dans un emballage plastique supplémentaire.

Affectée par un incendie en 2016, Legal devait répondre à des besoins de financement à moyen terme pour finir la modernisation de son outil industriel et poursuivre sa démarche d’innovation.

Après un travail approfondi de compréhension des enjeux financiers et stratégiques en collaboration avec le management et les actionnaires, Capzanine met en place un financement obligataire à 5 ans de 5,4 M€ pour permettre à la société de finaliser ses investissements et de soutenir sa démarche de croissance.

Capzanine a été convaincu de l’implication et de l’agilité de la famille actionnaire qui investit à ses côtés pour finaliser le plan de croissance et de performance de Legal. Ce soutien financier et stratégique devrait permettre à Legal de renouer avec la croissance et d’améliorer fortement sa rentabilité opérationnelle tout en conservant son ADN de société locale et légitime sur un marché dynamique.

Pour Emmanuel Bonnaud, Directeur Général de Capzanine Situations Spéciales SAS : « Legal a su faire preuve d’agilité en poursuivant ses innovations et l’acquisition de nouveaux clients malgré les difficultés. Nous sommes convaincus de son potentiel sur un marché en croissance. Cet investissement entre dans la stratégie du fonds Capzanine Situations Spéciales qui est de soutenir des entreprises saines qui connaissent un accident de parcours comme l’incendie industriel qu’a subi Legal. »

Pour Alain Frydman, Président de Legal : « L’accompagnement de Capzanine renforce notre ambition de consolider notre croissance et notre positionnement de grande marque française de café, au service du goût et de nos clients. »

Le fonds Capzanine Situations Spéciales

Le fonds Capzanine Situations Spéciales a pour vocation de soutenir des entreprises saines qui connaissent un accident de parcours, un choc conjoncturel, ou une phase de sous-performance. Nous accompagnons les entreprises en apportant des liquidités et des solutions de refinancement. Notre diagnostic vise à construire une vision commune de la stratégie de rebond pour aligner les objectifs de tous. Le fonds Capzanine Situations Spéciales est un partenaire transparent et fiable, qui partage sa vision pour créer un dialogue constructif et permettre d’exécuter une transaction rapidement.

Pour répondre à chaque situation, les financements peuvent être apportés sous forme de dette in fine, de dette convertible, de capital ou une combinaison de ces instruments.