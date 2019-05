Le groupe Arkéa, la Banque Populaire Grand Ouest-Crédit Maritime, rejoints par la région Bretagne, sont à l’origine de la création de ce fonds privé géré par Arkéa Capital, filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital-investissement.

Première région halieutique française, la Bretagne compte actuellement 1200 navires de pêche contre 3000 dans les années 1990-95. Le renouvellement de la flotte de pêche, dont l’âge moyen approche les 30 ans, constitue un enjeu majeur pour assurer la pérennité de la filière et promouvoir une pêche durable et responsable.

C’est pour répondre à cette problématique que le groupe Arkéa, la Banque Populaire Grand Ouest-Crédit Maritime et la région Bretagne ont créé le FPCI* Breizh Armor Capital. Doté de 10 M€, il est dédié au financement des projets de la filière halieutique bretonne et notamment au renouvellement de la flotte de pêche. Le fonds Breizh Armor Capital intervient en quasi fonds propres et vient ainsi compléter le recours au financement bancaire classique et l’apport du porteur de projets.

Breizh Armor Capital a procédé à son premier investissement en accompagnant la société Marc’h Dal dans la construction de l’Oasis 2, un chalutier de 15 mètres. Gérée par Julien Le Brun, marin pêcheur depuis près de 20 ans, la société Marc’h Dal emploie une vingtaine de salariés et dispose de 3 navires.

Marc Brière, Président du Directoire d’Arkéa Capital, société de gestion du fonds Breizh Armor Capital, commente : « Nous sommes particulièrement fiers, par ce premier investissement du fonds Breizh Armor Capital, d’accompagner Marc’h Dal, son dirigeant Julien Le Brun et ses équipes dans la modernisation de leur flotte. Le fonds Breizh Armor Capital soutient l’économie de la mer, vitale pour le rayonnement et le dynamisme de la Bretagne. Il a notamment vocation à accompagner efficacement sur le long terme les sociétés d’armement bretonnes afin de favoriser le renouvellement de leur flotte de pêche, indispensable au maintien de leur compétitivité. »