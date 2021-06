En complément d’exclusions sectorielles et normatives au sein de sa méthodologie ESG, Axiom AI a développé une méthodologie propriétaire d’analyse de maturité climat en partenariat avec I Care, un cabinet de conseil reconnu en matière d’ingénierie environnementale.

Cette méthodologie évalue la performance des institutions financières via une double analyse : premièrement une analyse qualitative de leurs ambitions et de leur gouvernance en matière climatique ainsi que de leur approche des risques relatifs au climat ; et deuxièmement une analyse quantitative qui permet entre autres de sélectionner les émetteurs en fonction de l’alignement de leurs portefeuilles de financement à l’objectif de température fixé par l’accord de Paris.

Axiom Sustainable Financial Bonds vise ainsi à investir dans des institutions financières qui se positionnent en tant que leaders dans l’intégration des considérations climatiques.

Le fonds Axiom Sustainable Financial Bonds a obtenu le label de durabilité « Towards Sustainability » créé à l’initiative de Febelfin. Ce label est une reconnaissance officielle de notre engagement et répond aux attentes de nos clients en matière de durabilité et de transparence.

Le fonds géré par Adrian Paturle, a pour objectif d’obtenir, sur l’horizon minimum de trois ans, un rendement égal ou supérieur, frais de gestion déduits, à celui de son indice de référence le BofA Contingent Capital (coupons réinvestis). Le fonds entre dans le champ d’application de l’article 8 du règlement SFDR.

Adrian Paturle, gérant du fonds Axiom Sustainable Financial Bonds : ”Nous sommes très fiers et heureux d’avoir obtenu le label Towards Sustainability pour notre premier fonds institutions financières durables. Ce label est une reconnaissance de nos efforts et le fruit de notre conviction que le système financier a un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Nous avons l’ambition d’accompagner les émetteurs, via un engagement actif, pour les encourager à améliorer leurs approches.”