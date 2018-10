Premier fonds lancé en Europe dans ce domaine en mars 2017, Allianz Global Artificial Intelligence investit dans les entreprises qui contribuent au développement de l’intelligence artificielle (IA) sous toutes ses formes à travers le monde.

Contrairement aux fonds technologiques existants, le fonds a été conçu spécialement pour tirer parti du potentiel disruptif de l’IA. Il cherche à exploiter les transformations induites par la révolution technologique de l’intelligence artificielle en investissant dans les entreprises les mieux placées pour générer un surplus de valeur actionnariale.

En analysant ce potentiel et en intégrant au sein du portefeuille les entreprises amenées à le promouvoir et à en bénéficier, la stratégie vise à capter une croissance dynamique et durable dont l’impact sera visible sur l’ensemble des marchés.

A propos du cap du milliard d’euros d’actifs gérés, Sebastian Thomas, gérant senior, déclare : « L’intérêt des investisseurs pour le fonds Global Artificial Intelligence nous réjouit. Nous sommes convaincus que l’intelligence artificielle représente une technologie de transformation qui a le potentiel de reconfigurer l’économie mondiale et de déclencher une révolution en profondeur des structures industrielles existantes ».

« Notre stratégie cherche à investir dans des entreprises innovantes qui développent ou exploitent les technologies de l’IA dans l’ensemble des secteurs économiques et des zones géographiques. La stratégie de ce fonds ne repose pas sur un indice technologique traditionnel surpondérant les très grandes capitalisations du secteur. Contrairement à la plupart de ses homologues mondiaux investis en valeurs technologiques, ce fonds affiche une « active share » récurrente de plus de 75% »

« Nous commençons tout juste à cerner le potentiel offert par l’IA, tandis que le rythme de l’innovation va en s’accélérant. Selon nous, les retombées de cette technologie vont s’étendre de manière exponentielle au cours des prochaines années, à mesure que l’IA occupera une place de plus en plus prépondérante dans notre quotidien ».

Le fonds Allianz Global Artificial Intelligence est l’extension d’une stratégie lancée au Japon le 9 septembre 2016, en partenariat avec Sumitomo Mitsui Asset Management et Nikko. En consolidé, la stratégie affiche plus de 4 milliards de dollars d’actifs sous gestion au niveau mondial.

AllianzGI bénéficie de plusieurs dizaines d’années d’expérience du secteur de la technologie, acquise via un suivi continu, une expertise de terrain, des relations étroites avec les principaux acteurs de la Silicon Valley, ainsi que des ressources mondiales dédiées.