M&G Real Estate, qui fait partie de la division de gestion d’actifs privés et alternatifs (75 milliards d’euros sous gestion) de M&G plc, a réalisé l’acquisition en état futur d’achèvement de deux actifs en France auprès de promoteurs de premier plan, à savoir une résidence étudiante située à Clichy-la-Garenne (92), co-développée par Cogedim et Serpi, et une résidence pour personnes âgées située à Aix-en-Provence (13), développée par Cogedim. L’ensemble représente un investissement cumulé d’environ 56 millions d’euros, réalisé pour le compte de son fonds core paneuropéen, le M&G European Property Fund.

Au cours des derniers trimestres, M&G Real Estate a considérablement augmenté son exposition au secteur résidentiel en Europe continentale et en France en particulier. Cette nouvelle allocation repose notamment sur l’analyse des tendances démographiques à long terme, générant une demande croissante de logements de qualité, mais également une pénurie désormais structurelle de foncier, de projets autorisés et donc de produits de qualité.

Dans ce cadre, et également dans un environnement de manque de logements étudiants de qualité en région parisienne, M&G Real Estate réalise sa première acquisition dans le secteur des résidences étudiantes en France, avec l’achat en VEFA d’un projet moderne situé à Clichy-la-Garenne, qui sera géré par l’opérateur Nemea en vertu d’un bail de long-terme. Limitrophe du 17ème arrondissement de Paris, Clichy bénéficie d’un programme de transformation urbaine en cours ainsi que d’une grande accessibilité à la plupart des pôles universitaires de la région.

Le fonds a également acquis une résidence pour personnes âgées, partie d’un programme résidentiel haut de gamme situé dans le centre-ville d’Aix-en-Provence, au sein de la très attractive région de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette acquisition fait suite à une première opération à Levallois-Perret dans le secteur très recherché des résidences seniors.

Au-delà de leurs qualités immobilières intrinsèques, les deux projets ont été sélectionnés pour leur adéquation avec la stratégie ESG de M&G Real Estate. Conformément à la nouvelle directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, les immeubles nouvellement construits satisferont aux exigences techniques, environnementales et de sécurité les plus récentes en matière de logement en France et répondront à un niveau élevé de durabilité avec la certification NF Habitat HQE. Par ailleurs, un soin particulier a été donné au bien-être des résidents, qui bénéficieront d’une accessibilité immédiate aux transports, à la proximité de services, mais également de grandes surfaces vitrées, de balcons, ainsi que de grands espaces communs, des places de stationnement et d’emplacements pour vélos.

Suite à ces acquisitions, Antonin Prade, Directeur des investissements de M&G Real Estate en France, a déclaré : « Le besoin en surfaces d’habitation, que ce soit pour les étudiants ou les retraités, constitue une tendance majeure du marché immobilier, qui n’est pas prêt de ralentir. Toutefois, la demande est susceptible de varier d’une ville à l’autre et implique une compréhension approfondie des tendances sur des micro-marchés, comme en l’occurrence les flux démographiques ou les regroupements universitaires. Dans une perspective à long terme, nous nous attendons à ce que le secteur des résidences pour personnes âgées ainsi que celui des résidences étudiantes génèrent de solides performances ajustées du risque ».

Dimitri Doublet, Director au sein de l’équipe de gestion du fonds M&G European Property Fund, a ajouté : « Cette transaction marque une nouvelle étape importante dans le renforcement simultané de l’exposition du fonds à la France et au secteur résidentiel. Elle est gage d’une forte diversification et d’un solide potentiel de croissance des loyers à long terme pour nos investisseurs. Le marché résidentiel dans les grandes villes d’Europe demeure déséquilibré et constamment tendu sous l’effet de la rareté de l’offre. Les zones à forte densité de population en France comme Paris ou Aix-en-Provence ne font pas exception. Dans ce contexte, nous considérons que ces actifs résidentiels extrêmement recherchés offrent les bénéfices de flux plus résilients et d’une moindre volatilité avec un potentiel d’appréciation sur le long terme évident ».