Thomas Saunier, actuel Directeur général de Malakoff Médéric, est nommé également Directeur général d’Humanis. Les deux groupes de protection sociale sont engagés dans un processus de rapprochement.

Thomas Saunier, actuel Directeur général de Malakoff Médéric, succède à Olivier Mesnard comme Directeur général d’Humanis. Cette nomination a reçu ce jour l’agrément des bureaux Agirc-Arrco et sera entérinée lors des conseils d’administration Agirc-Arrco qui se réuniront le 11 octobre 2018.

La nomination de Thomas Saunier intervient alors que les deux groupes sont engagés dans un projet de rapprochement annoncé le 13 juin 2018.

Les procédures juridiques nécessaires sont actuellement en cours afin que l’opération de rapprochement entre les deux groupes puisse se réaliser au 1er janvier 2019.

Ensemble, Malakoff Médéric et Humanis formeront un acteur majeur de la protection sociale pour la gestion de la retraite complémentaire et l’assurance de personnes. Leurs atouts et leurs complémentarités leur permettront de réaffirmer les valeurs et la pertinence du modèle paritaire et mutualiste, d’assurer le développement de leurs activités, de renforcer la qualité de service aux clients, d’investir dans le digital et la data pour innover et de poursuivre leurs engagements sociaux et sociétaux vis-à-vis des populations les plus fragiles.

« Avec Olivier Mesnard, nous avons œuvré ensemble de manière constructive et efficace à la préparation du rapprochement de nos deux groupes. Je suis heureux de poursuivre aujourd’hui ces travaux en prenant la direction générale d’Humanis pour mener à bien le projet ambitieux de constituer un acteur majeur de la protection sociale. » déclare Thomas Saunier, Directeur général du groupe Humanis.

« Nous nous félicitons de l’arrivée de Thomas Saunier à la direction générale d’Humanis qui va permettre de préparer efficacement le projet ambitieux de rapprochement que nous avons engagé avec Malakoff Médéric. Toutes les conditions de réussite de ce projet sont aujourd’hui réunies », déclarent Pierre Steff et Frédéric Agenet, Président et Vice-Président du groupe Humanis.

Diplômé de l’École Polytechnique, de l’ENSAE et de l’Institut des Actuaires Français, Thomas Saunier, 51 ans, a effectué la plus grande partie de sa carrière dans le secteur de l’assurance.

Après 8 ans chez Francis Lefebvre, il co-créé une start-up de comparateur d’assurances, il devient ensuite directeur de l’actuariat, puis du pilotage et du contrôle de gestion de CNP Assurances de 2000 à 2003. Après 2003,Thomas Saunier passe plus de 10 ans chez Generali France dont il a d’abord été Directeur général adjoint de GPA, promu en 2005 Directeur général en charge du marché des particuliers, de l’IT et des services, avant d’être en 2011, Directeur général en charge des marchés particuliers, entreprises et professionnels.

En 2016, il est nommé Directeur général de Malakoff Médéric, il engage le Groupe dans une démarche de transformation globale : nouvelle stratégie commerciale, innovation et data, culture digitale.