Investir en capital-investissement, c’est donner du sens à son épargne en finançant des entreprises non cotées en bourse. Un argument auquel les investisseurs sont de plus en plus sensibles. Il existe plusieurs véhicules permettant au grand public d’investir en private equity, parmi lesquels les FCPR (Fonds Communs de Placement à Risque) accessibles dès 1000€ en direct et pour quelques centaines d’euros via l’assurance vie.

Ce type d’investissement présente de nombreux avantages, dont l’exonération d’impôts sur les plus-values, sous réserve de conserver les parts au moins 5 ans. Ces promesses de gain fiscal ne doivent pas pour autant constituer un critère de choix, c’est la performance et l’objectif du client qui doivent être privilégiés.

Fort de ce constat, Alphacap, première plateforme d’investissement dans l’économie réelle, a créé son propre classement des meilleurs FCPR dans lesquels investir en 2022, selon 6 critères quantitatifs :

Critère 1 : l’encours de la société de gestion

L’encours sous gestion permet de s’assurer que la société de gestion dispose d’une antériorité suffisante et des ressources nécessaires pour mener à bien sa mission.

Critère 2 : les frais de gestion récurrents

Il s’agit principalement de la rémunération de la société de gestion et des frais de fonctionnement.

Critère 3 : les frais de constitution

Ils incluent les droits d’enregistrement, les honoraires des intermédiaires (notaires, avocats,...) et le coût des formalités légales (frais d’insertion et de publication).

Critère 4 : les frais de gestion non récurrents

Ce sont ceux liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations, intervenants au cours du cycle de vie du fonds.

Critère 5 : les frais de gestion indirects

Ce sont les frais d’investissement éventuels dans d’autres organismes de placement collectif.

Critère 6 : l’indicateur synthétique de risque

Il permet d’apprécier le risque de pertes sur la durée de vie du FCPR recommandée. Il est basé sur une échelle de 1 à 7.

Pour établir ce classement, Alphacap a analysé plus de 33 FCPR proposés aux investisseurs et a sélectionné en toute indépendance les 10 meilleurs FCPR du marché. Les 10 FCPR du classement sont tous disponibles à la souscription sur Alphacap :