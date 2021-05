Élargit la portée d’Avison Young Investment Management à travers l’Europe

Cassian, société de gestion d’actifs et d’investissements en France, fait désormais partie de la division Investment Management d’Avison Young, groupe mondial de services immobiliers commerciaux, basé à Toronto, avec plus de 100 bureaux dans 15 pays. Cassian continuera à opérer sous sa marque pendant un certain temps, fournissant des investissements immobiliers et de la gestion d’actifs ainsi que des services de développement en tant sous la marque Avison Young, tout en intégrant ses activités avec Avison Young Investment Management. Giles Wintle, Will Woodhead et Steve Woodward se joignent à eux en tant que directeurs.

“La France est l’un des marchés les plus solides d’Europe continentale et un pays important dans notre stratégie de croissance alors que nous nous développons là où nos clients ont besoin que nous soyons pour transformer leurs actifs afin de s’adapter à l’évolution des paramètres d’investissement, de répondre à un contexte de marché dynamique et de s’aligner sur l’évolution des besoins des occupants”, a déclaré Mark Rose, Président directeur général d’Avison Young. “Le recrutement de l’équipe Cassian est la première étape pour nous en France, s’inscrivant dans notre stratégie de recruter des professionnels de premier plan avec une présence bien établie sur le marché et une vision entrepreneuriale.”

L’acquisition de Cassian s’appuie sur l’expertise de la société en matière de gestion de placements à travers le Canada, avec des liens étroits avec le marché français, les États-Unis et l’Allemagne. Avison Young Investment Management a généré de solides rendements pour les clients en 2020, se classant parmi les 20 meilleurs gestionnaires au monde selon une analyse de MSCI Enterprise Analytics, un fournisseur leader d’outils et de services d’aide à la décision pour la communauté mondiale des investisseurs.

“Nous sommes ravis de faire partie d’Avison Young et cela permet à Cassian de passer à la prochaine étape de son développement”, déclare Giles Wintle. “La combinaison d’un réseau mondial comme celui-ci et de nos 75 années d’expérience collective dans la gestion des investissements, des actifs et des projets nous permettra de mieux servir nos clients sur un plus large éventail de projets”

En tant qu’entreprise multimarché intégrée, Avison Young Investment Management fournit des conseils stratégiques et une supervision des portefeuilles multinationaux pour le compte de clients institutionnels. L’équipe se concentre sur le développement et la gestion proactive de divers portefeuilles de divers types d’actifs afin de créer un revenu stable et une croissance supérieure à la moyenne. Il le fait dans le but de fournir des rendements ajustés au risque exceptionnels aux investisseurs, tout en veillant à la résilience et à la durabilité conformément à ses engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).