Interdit à partir de 2022 seulement, le perchloréthylène, un cancérigène reconnu, est toujours majoritaire-ment employé dans les 600 pressings de Paris, au détriment des consommateurs. Avec l’arrivée du Lavoir Moderne, entreprise parisienne lancée en 2014, ce modèle économique obsolète change pour la première fois. Plus écologique et économiquement plus raisonnable, cette start-up remplace les petites entités du centre-ville par de grands Lavoirs situés hors agglomération et une livraison à domicile en 30 minutes seulement.

Dans le cadre de son développement, le Lavoir Moderne boucle aujourd’hui une levée de fonds de 5 millions d’euros et s’apprête à lever 20 millions supplémentaires fin 2019.

Le Lavoir Moderne met fin à un modèle économiquement obsolète et trop cher

Le Lavoir Moderne révolutionne le marché du pressing qui a peu évolué depuis sa création, étant composé essentiellement de pressings traditionnels. Très cher, ce service est également peu pratique puisque le consommateur doit lui-même déposer puis revenir chercher ses vêtements. Il est aujourd’hui concurrencé par le Lavoir Moderne et son business modèle financièrement accessible au plus grand nombre, mais surtout qui suit le rythme de vie des consommateurs en intégrant la livraison à domicile.

Le Lavoir Moderne propose le traitement qualitatif de tout type de linge avec une livraison à domicile en 30 minutes, dans tout Paris et sa petite couronne. Tout cela en un simple clic via une application mobile gratuite. Le service est disponible entre 10 et 22 heures tous les jours : une vraie révolution par rapport aux pressings qui ferment traditionnellement à 19 heures. Ainsi, le pressing qui était jusqu’à aujourd’hui un service de luxe, devient accessible à tous avec des tarifs d’entrée extrêmement bas : 2,50 euros pour un kilo de linge (contre 7€ en moyenne à Paris), ou encore 1,50 euros pour une chemise (contre 4 euros en moyenne à Paris). La livraison est incluse.

Une levée de fonds de 5 millions d’euros et une autre de 20 millions à la fin de l’année

Aujourd’hui, le Lavoir Moderne boucle une levée de fonds de 5 millions d’euros et annonce que l’entreprise s’apprête à lever 20 millions d’euros supplémentaires à la fin de l’année 2019.

La levée de fonds de 5 millions d’euros a déjà été souscrite à 2 millions d’euros auprès d’investisseurs privés comme Denis Duverne (Président du Directoire d’Axa), Eric de Bettignies (Président d’Advancy Consulting) ou Guy Vitally (Président d’Eylativ). Elle se poursuit auprès d’autres investisseurs privés et de familly offices qui, face à un environnement boursier soulevant des inquiétudes, sont désireux d’investir dans l’économie réelle : « Quel que soit le contexte économique ou politique, les gens continueront à faire repasser leurs chemises. Proposer ce service deux fois moins cher que le marché, avec du service en plus et de meilleures marges est notre principal atout » déclarent les co-fondateurs, Alphadio Olory-Togbé et Pierre-Henri Canonne.

La levée de fonds en cours permettra d’arriver à l’équilibre en fin d’exercice grâce à la mise en service en mars d’une unité de production de 3 500m2 dans le Val d’Oise (95) et le lancement d’une gigafactory de 15 000m2 opérationnelle dans la même région en 2020. La nouvelle usine permettra au Lavoir Moderne d’étendre le service à la banlieue parisienne, avant de se développer dans les plus grandes capitales européennes.

Une levée de fonds de 20 millions d’euros pour conquérir les capitales européennes

Après ce tour de table de 5 millions d’euros, le Lavoir Moderne s’apprête à lever 20 millions d’euros supplémentaires en décembre 2019 notamment pour son développement à l’international. En effet, la start-up parisienne prévoit d’installer le service dans plusieurs capitales européennes comme Londres ou Berlin.

Une fois lancé à l’international, le business modèle du Lavoir Moderne reste le même qu’en France. Pour assurer un niveau de service extrêmement élevé tout en maintenant des coûts et des tarifs bas, Lavoir Moderne a recours à la robotique, l’intelligence artificielle ou encore des technos de pointe en matière de traçabilité. La start-up parisienne prévoit de s’exporter notamment par le biais d’acquisitions.