Le Groupe belge Intys, spécialiste du conseil dans les secteurs de la santé, l’énergie, l’industrie et les services financiers, a réalisé l’acquisition de la société Univers Retail, un expert français du conseil dans le secteur de la Distribution.

Cette acquisition a pour objectif de consolider la présence d’Intys en France et s’inscrit parfaitement dans sa stratégie de développement en Europe. Elle permet également à Intys de renforcer sa position dans les domaines de la Distribution et du Retail.

Basé à Bruxelles, Intys compte parmi ses 80 clients de grandes entreprises et des institutionnels de premier plan en Belgique, au Luxembourg et en France. Le Groupe a réalisé 35 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 avec 360 employés.

Créée en 2003 par Jean-Manuel Urvoy, basée en région parisienne et en région lilloise, Univers Retail est une société indépendante de conseil en management et en stratégie opérationnelle spécialisée dans le secteur de la Distribution et du Retail BtoB et BtoC. Elle accompagne les grandes enseignes, de la définition de leur stratégie jusqu’à sa déclinaison opérationnelle. Avec plus de 60 collaborateurs, Univers Retail a réalisé environ 9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019.

« Cette opération permet à Univers Retail d’accélérer son développement en France et en Europe, elle s’inscrit pleinement dans notre ambition : devenir un des leaders du secteur. J’ai été sensible à la qualité de nos échanges avec le management opérationnel d’Intys et des valeurs communes qui nous animent. La nomination de Cyril BESSE, Senior Partner d’Univers Retail depuis 2015, comme Président d’Univers Retail est un gage de succès de cette opération et je présente à Cyril tous mes vœux de réussite » précise Jean-Manuel Urvoy, fondateur de la société Univers Retail.

« Nous avons été très heureux de conseiller Monsieur Jean-Manuel Urvoy, fondateur et actionnaire majoritaire de la société Univers Retail dans la cession de son entreprise au Groupe Intys. Cette opération fait suite au processus de vente que nous avons dirigé et au cours duquel nous avons reçu plusieurs offres de rachat d’industriels et de fonds d’investissement. Le choix de notre client s’est porté sur le Groupe Intys, lequel lui a semblé être le repreneur le plus à même de poursuivre la croissance et le développement de la société en France et en Europe, en cohérence avec la vision et les valeurs du management actuel » précise Mickaël Hazout, Directeur Général Corporate & Investment Bank au sein de la Banque Delubac & Cie.

Dans le cadre de cette opération, la Banque Delubac & Cie a conseillé et accompagné avec succès le fondateur et actionnaire majoritaire dans la préparation de la cession de la société Univers Retail, la recherche d’acquéreurs potentiels, tant en France qu’en Europe, jusqu’aux négociations finales.