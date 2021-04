Créée en 2016 et avec une croissance à trois chiffres tous les ans, la startup Box2home est devenue un acteur notable du secteur du ship-from-store, en proposant une solution de livraison express, de mise en service, de montage et pose (ameublements, électroménagers, cuisines). Leur plateforme numérique interne propre, propose une mise à disposition de livreurs et installateurs professionnels pour organiser des missions en dernier km.

Afin d’offrir à ses clients une palette de solution la plus complète et efficace en termes de transports et proposer des services sur-mesure, Warning+ a su déceler le potentiel de cette plateforme numérique agile et signe le rachat en fonds propres de 70% du capital de la startup. Les 30% complémentaires restent aux mains des actionnaires actuels.

Particulièrement attentifs aux enjeux d’intégration que suggère l’acquisition, la totalité des 75 collaborateurs Box2Home rejoint le Groupe Warning+.

Le groupe Warning+ gagne donc en flexibilité et en réactivité grâce au savoir-faire numérique apporté par Box2Home, dans le but de satisfaire toujours au mieux les attentes de ses clients tout en permettant d’accélérer l’internationalisation du groupe.

Cette acquisition est d’ores-et-déjà opérationnelle sur plusieurs projets nécessitant un savoir-faire commun. Le groupe complète aussi son réseau de distribution, en prévoyant dans le futur le développement d’une activité fluviale.