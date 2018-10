VELUX A/S et l’entreprise d’investissement néerlandaise Egeria ont conclu un accord portant sur la vente de JET-Group au Groupe VELUX. La décision d’acquérir JET-Group, un leader européen des systèmes d’éclairage naturel par le toit pour les bâtiments industriels, est conforme à la stratégie de croissance du Groupe VELUX, notamment sa volonté de développer ses activités sur le marché non résidentiel des solutions d’entrée de lumière naturelle par le toit. JET-Group est la deuxième acquisition du Groupe VELUX cette année après Wasco Products Inc., un fabricant américain de puits de lumière, annoncée en avril.

Le Groupe VELUX est le leader mondial de la fenêtre de toit sur le marché résidentiel depuis plus de 75 ans. Le Groupe VELUX a fait son entrée sur le marché tertiaire en 2012 avec le lancement des Verrières Modulaires VELUX. Aujourd’hui, sa stratégie consiste à développer une position de leader dans ce secteur d’activité grâce à sa croissance organique et aux acquisitions.

« Nous avons eu un dialogue très positif avec Egeria et JET-Group. Nous avons immédiatement perçu que les ambitions et cultures de nos deux entreprises étaient harmonieusement complémentaires. Grâce à l’acquisition de JET-Group, nous renforcerons notre présence sur le marché des bâtiments tertiaires et industriels dans plusieurs pays et ajouterons plusieurs nouvelles gammes de produits à notre offre commerciale en Europe » déclare David Briggs, PDG du Groupe VELUX.

A travers cette acquisition, ces deux groupes combineront leurs forces sur les deux principaux segments de ce marché :

Un segment de bâtiments tertiaires avec des solutions vitrées design, dans lequel l’architecte joue un rôle clé de prescripteur ; Un segment de bâtiments industriels en toits plats, constitué principalement de solutions acryliques telles que les dômes et voûtes filantes. Les deux segments diffèrent considérablement dans leurs cibles de clients et leurs process de vente. L’activité des Verrières Modulaires VELUX est fortement présente dans le secteur des solutions vitrées design, tandis que JET occupe une position de leader sur le marché des toits plats industriels.

« Nous sommes très heureux de rejoindre le Groupe VELUX et percevons un gros potentiel de croissance dans ce projet ainsi que la possibilité de renforcer notre activité européenne, au bénéfice de nos clients et employés », déclare Ralf Dahmer, PDG de JET-Group. Mark Wetzels, associé chez Egeria, se réjouit également de la transaction : « Je suis impressionné par le Groupe VELUX et je suis convaincu que cette combinaison sera bénéfique pour les deux sociétés, leurs employés et leur offre sur le marché ».

« Avec l’acquisition de JET-Group, nous devenons instantanément l’un des principaux acteurs du marché tertiaire et industriel en Europe et nous allons commencer à fusionner nos activités de Verrières Modulaires avec le Groupe JET, afin de créer une nouvelle division commerciale susceptible de stimuler la croissance sur ce marché. Nous voyons également des possibilités d’améliorer les activités de gros de JET en commercialisant certains produits via le réseau de distribution VELUX, ce qui générera également davantage d’affaires pour nos partenaires. Le Groupe VELUX a toujours eu pour vocation d’améliorer le cadre de vie grâce à l’entrée de lumière naturelle et d’air frais par le toit, et l’acquisition de JET-Group nous permet de croître et de développer notre activité sur un tout nouveau segment de marché », précise David Briggs, PDG du groupe VELUX.

L’acquisition est soumise à approbation des autorités allemandes et autrichiennes de la concurrence. Les entreprises ne publieront pas d’informations supplémentaires au sujet de l’accord jusqu’à confirmation de l’accord final.

En attendant l’approbation et sous réserve de la réalisation de l’acquisition de JET-Group, les produits JET continueront d’être vendus sous la marque JET en conservant l’organisation actuelle, jusqu’à ce que les clients soient informés du changement de propriétaire et qu’une transition structurée vers la marque VELUX soit effectuée et communiquée aux marchés. Des synergies sont attendues sur le développement de fonctions communes et de comptes clés dans les deux entreprises, ce qui constituera la base d’une nouvelle division commerciale VELUX.

Pour cette transaction, VELUX a été assisté par EY Corporate Finance et Dentons, Egeria a bénéficié de l’expertise d’Houlihan Lokey et d’Allen & Overy.