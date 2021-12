Les actionnaires historiques institutionnels (Bpifrance Investissement, GSO Capital, IRDI/SORIDEC, CAAE) accompagnent cette augmentation de capital d’un montant global de 26,7 millions d’euros.

Un Groupe en forte croissance

Cette augmentation de capital vient conforter deux années de forte croissance pour le Groupe qui a vu ses effectifs évoluer de plus 30 %, son chiffre d’affaires atteindre 90 M€ et sa production annuelle d’électricité verte franchir, en 2020, le seuil symbolique du Térawattheure.

Fin 2021, le Groupe VALOREM gère plus de 0,5 GW d’actifs en production ou en construction détenus en propre, dans l’éolien, le solaire photovoltaïque ou l’hydroélectricité. Les perspectives de développement sont prometteuses avec un portefeuille de projets en développement de plus de 5 GW diversifiés tant en termes de filière (éolien, solaire, hydro) que d’horizons géographiques (Finlande et Grèce).

Depuis l’arrivée de 3i Infrastructure plc au capital de VALOREM en 2016, le groupe a vu son volume d’actifs en production ou en construction tripler et son EBITDA plus que doubler.

Marc Rouberol, directeur général délégué de VALOREM, se félicite de ce nouvel accord : « Le soutien de 3i Infrastructure a permis au groupe VALOREM de grandir pour devenir aujourd’hui une ETI d’envergure européenne. Avec ce nouvel apport, VALOREM va pouvoir renforcer sa position dans de nouveaux pays et continuer d’œuvrer pour la réussite des engagements de la France en matière de transition énergétique. »

Phil White, managing Partner et Head of Infrastructure de 3i Investments plc, ajoute : « VALOREM a très bien performé depuis notre investissement en 2016 sous la direction de son équipe de direction fondatrice et nous sommes ravis d’investir davantage pour permettre à VALOREM de profiter des fortes perspectives de croissance à venir. »