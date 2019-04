Nouvelle opération de croissance externe pour le Groupe VALOREM

Le Groupe VALOREM, qui détient actuellement 420 MW [1] en France, accélère sa stratégie de diversification de son mix électrique historiquement tourné vers l’éolien, plus récemment le solaire et maintenant l’hydraulique. Cette acquisition hors de France métropolitaine permet aussi une meilleure diversification géographique des moyens de production du groupe.

En acquérant 51% des parts de Force Hydraulique Antillaise SAS (« FHA ») auprès d’un fonds géré par Infravia Capital Partners et de son fondateur Raphael Gros (qui conserve 49% du capital), le Groupe VALOREM permet à FHA d’accélérer le développement de son portefeuille de projets et de créer des synergies opérationnelles et financières. Une montée progressive au capital est prévue pour Valorem.

Frédéric LANOË, Directeur Général du Groupe indique que « VALOREM souhaite atteindre une capacité globale de 3 GW d’actifs en exploitation dans le monde d’ici 5 ans ; nous disposons d’un portefeuille de projets prometteurs ayant vocation à être complété par des opérations de ce type ».

Diversification du groupe VALOREM par l’hydroélectricité

VALOREM a commencé à diversifier ses activités vers l’hydraulique dès 2017. Puis, dans la foulée de la construction d’une première centrale en 2018 à CLAREDENT, le Groupe a remporté en décembre dernier l’appel à manifestation d’intérêt de Voies Navigables de France relativement au développement de 10 centrales en France métropolitaine.

Avec l’acquisition de FHA, VALOREM s’enrichit d’actifs robustes représentant plus de 10 MW pour une production annuelle de près de 60 GWh et qui bénéficient d’un contrat d’achat d’électricité à long terme. A cela s’ajoutent 6 MW d’actifs prêts à être construits ainsi qu’un portefeuille de projets en développement de plus de 100 MW.

VALOREM durablement producteur leader d’énergies vertes en Guadeloupe

Avec cette acquisition, le Groupe VALOREM affirme sa position de premier producteur d’énergies vertes sur l’archipel. Avec en janvier 2019, l’inauguration du parc éolien de Sainte-Rose (16 MW), premier parc hybride multi mégawatt des Antilles, Eric Dupuy, responsable de la zone Caraïbes-Amérique Latine ajoute que « cette nouvelle acquisition confirme la volonté du Groupe de participer activement à la transition énergétique des territoires ultra-marins, particulièrement dépendant des ressources fossiles. »