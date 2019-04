L’arrivée de Marc Campi vise à soutenir notre capacité à intervenir sur des projets bancaires complexes. Son expérience et sa vision des grands enjeux du secteur nous permettra d’étendre notre savoir-faire aux directions générales des principaux acteurs de la place » explique Jérôme Boucheron, Président de Square.

Agé de 52 ans, diplômés de l’ESCP et de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), Marc Campi a effectué l’ensemble de son parcours professionnel dans le secteur bancaire. Il a débuté sa carrière en 1993 en tant qu’Auditeur puis Conseiller Référendaire à la Cour des Comptes.

En 1998, il intègre BNP Paribas où il occupe plusieurs postes : Directeur du développement, innovation et marchés pour BNP Paribas Personal Finance, Directeur Général de Cetelem Brésil, Directeur de la Région Amérique du Sud et Europe du Sud entre 2010 et 2012.

Marc Campi a ensuite occupé les fonctions de Directeur de la banque en ligne, directeur de Hello Banque (2013-2017) et Directeur du Marketing et du Digital de la Banque de détail pour BNP Paribas.

Il a ainsi pu développer une expertise dans les domaines de la conduite du changement, de la transformation digitale, des stratégies de développement et de transformation.

Rattaché à la direction de Square, Marc Campi travaillera à étoffer l’offre de conseil du groupe dans le domaine des services financiers.

Responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre des projets complexes confiés à Square par ses clients, Marc Campi coordonnera également l’activité R&D du groupe avec l’aide de ses Associate Partners.