La branche Safe Cronite, constituée progressivement au sein du Groupe Safe depuis 1983, est un leader mondial spécialiste de la conception et de la production d’outils et composants en acier réfractaire résistant aux températures élevées et aux chocs thermiques.

La branche Safe Cronite a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de EUR 74 millions et emploie près de 800 personnes. Elle exploite 7 usines en France, Angleterre, Allemagne, Chine, Inde, Mexique, et possède un centre de R&D et Design en République tchèque. Ses bureaux commerciaux aux Etats-Unis, Japon, Corée du Sud, et Suède complètent une couverture mondiale auprès de 2’000 clients des marchés automobile, aéronautique, de l’incinération, et de la sidérurgie.

Cette cession s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du Groupe Safe portée par ses actionnaires qui ont récemment renforcé ses ressources financières. Le Groupe Safe se recentre ainsi sur ses branches Safe Metal et Safe Demo pour en accélérer rapidement le développement par acquisitions externes et en consolider le positionnement mondial. Cette dynamique complètera les programmes 4.0 d’innovations et d’intégration de nouvelles technologies pour affirmer le Groupe Safe comme fournisseur high tech de solutions de rupture industrialisées anticipant les besoins de ses clients.

Le Groupe Safe, dont le siège opérationnel est basé à Genève, a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de EUR 288 millions et emploie 3’200 personnes dans 14 pays sur 3 continents.

Il est désormais actionnaire de 2 branches :

Safe Metal est un acteur dominant de la co-conception et production de composants en acier moulé pour les constructeurs et utilisateurs d’équipements et engins des marchés du poids lourd, travaux publics, ferroviaire, éolien, dont les 7 usines disposent d’une capacité de production d’acier moulé de 81’000 tonnes par an.