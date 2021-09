Des ambitions importantes de développement pour Groupe Premium Ces nouveaux rapprochements permettront de créer un nouveau département au sein du Groupe Premium : les CGP. Ce département constituera ainsi la 3ème activité principale du groupe, après le courtage d’assurance et la gestion d’actifs.

Cette nouvelle activité devrait représenter, à terme, un tiers de l’activité du groupe.

Groupe Premium compte plus de 3 milliards d’euros sous gestion à son actif à ce jour et a pour objectif de représenter 10 milliards d’euros sous gestion d’ici 2025.

Fidèle à son ADN très humain, Groupe Premium intègrera l’ensemble des effectifs de ces 6 nouvelles entreprises et gardera les équipes actuellement en place sans aucune suppression de poste.

Après un 1er semestre 2021 particulièrement dynamique, Groupe Premium prévoit cette année une croissance normative de l’ordre de + de 40%. Le chiffre d’affaires représente à aujourd’hui 66,7 millions d’euros en 2020 et le groupe et enregistre une croissance continue depuis plusieurs années.

Avec plus de 850 collaborateurs et mandataires indépendants, le Groupe Premium, dispose d’une gamme complète de solutions au service des particuliers et des professionnels du patrimoine et de l’assurance.

Olivier Farouz, Président de Groupe Premium, commente : « Après un 1er semestre extrêmement dynamique avec l’acquisition de FERRI GESTION, ces nouveaux rapprochements constituent à nouveau une avancée majeure dans la stratégie de développement du Groupe Premium. Je suis particulièrement heureux de ces futures acquisitions qui nous offrent une fois encore l’opportunité de propulser les actifs de notre groupe ; ceux-ci devraient dépasser ainsi les 5,5 milliards d’euros sous gestion.

Ces nouvelles acquisitions nous permettront également d’équilibrer nos activités principales : le courtage de produits retraite et assurance vie, la gestion d’actifs et désormais la gestion de patrimoine avec ce nouveau département CGP qui devrait représenter à terme un tiers du chiffre d’affaires. »