TravelCar propose des solutions de parking et de location de voitures. Son offre a déjà séduit plus d’un million d’utilisateurs dans plus de 60 pays, avec 5000 partenaires et plusieurs dizaines de milliers de véhicules proposés à la location. Elle est accessible depuis une plateforme digitale unique.

Cette nouvelle étape constitue pour TravelCar un accélérateur pour la diffusion de ses services et leur optimisation. L’équipe de TravelCar va apporter au Groupe toute son agilité et son expertise et bénéficiera d’importantes opportunités et synergies avec les autres activités du Groupe.

Brigitte Courtehoux, Directrice des Services de Mobilité et de Connectivité du Groupe PSA, affirme à cette occasion : « TravelCar est un très beau succès. Renforcer notre accompagnement au travers de cette acquisition souligne notre engagement à développer un écosystème efficace et durable de services de nouvelles mobilités. »

Pour Ahmed Mhiri, fondateur de TravelCar : « Nous sommes ravis et fiers de pouvoir écrire avec le Groupe PSA et l’ensemble des équipes TravelCar ce nouveau chapitre de la vie de l’entreprise. Nous sommes très excités à l’idée de travailler sur toutes les solutions innovantes qu’une telle intégration promet à nos utilisateurs. »