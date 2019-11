Le fondateur et dirigeant de Maison Eliya Paris (anciennement Eliya), Laurent Pascal, et ses co-actionnaires ont organisé la transmission de l’entreprise, créée en 2006, au Groupe Oui Care leader français des services à la personne.

Maison Eliya Paris propose du personnel de maison pour des prestations d’hôtellerie privée haut de gamme. Maison Eliya Paris est principalement présent à Paris et sa proche banlieue ainsi que sur la Côte-d’Azur.

L’adossement au Groupe Oui Care va permettre à Maison Eliya Paris de poursuivre son développement tant en France qu’à l’international. « Je suis convaincu que les clients continueront de bénéficier du plus haut niveau de service et que les équipes d’Eliya continueront de s’épanouir dans ce nouvel environnement » déclare Laurent Pascal.

Avec plus de 23 ans d’expérience dans le domaine des services à la personne, le Groupe Oui Care rassemble 7 enseignes du quotidien et du mieux-être, en France et à l’international : O2, APEF, France Présence, Famihero, Nounou Expert, Assidom et Interdomicilio. Chacune consacre le savoir-faire de ses collaborateurs à l’équilibre de ses clients : s’occuper des proches, des aînés, des plus jeunes, de la maison, du jardin… dans un seul but : offrir du temps de vie de qualité, pour tous.

En proposant à ses 100 000 clients une large gamme de services à domicile selon le mode qui leur convient, à ses 18 000 salariés des CDI et mobilités professionnelles stimulantes et à ses près de 350 franchisés un modèle entrepreneurial efficace et utile, le Groupe Oui Care est le premier groupe français des services à la personne.

Le Groupe Oui Care, c’est aussi un groupe engagé sur la question centrale du maintien à domicile de nos aînés, via la Silver Alliance et l’Institut Oui Care du bien vieillir, engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes et pour l’égalité femmes/hommes, via son fonds de solidarité et engagé pour la formation des professionnels des métiers des services à la personne, via Asap (Académie des services à la personne).

Guillaume Richard, président-fondateur du Groupe Oui Care : “En rattachant au Groupe la marque haut-de-gamme Maison Eliya Paris, le Groupe Oui Care poursuit son ambition de devenir leader mondial des services à la personne d’ici 15 ans. L’ambition est de faire de Maison Eliya Paris, la marque internationale très haut de gamme du Groupe Oui Care et nous mettrons tout notre savoir-faire au service des clients de Maison Eliya Paris, en cohérence avec nos valeurs et notre exigence d’excellence.”

Laurent Pascal et ses actionnaires ont été accompagnés par La Baume Finance, cabinet de conseil en M&A et par le cabinet juridique, Lexelians. Le Groupe Oui Care a, quant à lui, été accompagné par le cabinet juridique LexCase.