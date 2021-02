Le leader des services à la personne annonce aujourd’hui la plus grosse levée de fonds de l’histoire dans le secteur des SAP et la restructuration de sa dette. A l’aube d’une nouvelle étape de développement pour Oui Care, deux investisseurs de premier plan (CAPZA via sa stratégie CAPZA Expansion créée avec l’enveloppe de 500m€ via le mandat AXA France pour les PME/ETI dans leur rebond post crise et RAISE Impact) affirment leur confiance en Oui Care et ses dirigeants.

Si la Covid-19 a impacté fortement les résultats des acteurs du marché des services à la personne, elle est, comme toutes les crises, l’occasion pour les grands acteurs de rebondir et d’affirmer leurs ambitions. Oui Care, numéro 1 des services à la personne en France, annonce, en pleine crise de la Covid, une restructuration de sa dette ainsi qu’une levée de fonds pour un montant total pouvant atteindre 65 millions d’euros (30 millions de refinancement et 35 millions destinés à l’acquisition de croissances externes). L’objectif pour Oui Care est ainsi de se donner les moyens financiers d’accélérer fortement son développement, en priorité en France mais aussi à l’international.

Cette opération, menée par Julien Guliana, Directeur Administratif et Financier du groupe avec l’accompagnement de la banque d’affaires Oaklins France et le cabinet Cards Avocats, est une première dans le milieu des services à la personne.

Pour Guillaume Richard, PDG fondateur du groupe Oui Care : “Une telle opération est un véritable gage de confiance de la part de nos banques historiques et de deux investisseurs de premier plan. Je salue d’ailleurs le retour de CAPZA qui nous avait déjà accompagné de 2015 à 2018. Notre groupe a prouvé l’efficacité de son modèle, la compétence de ses 18 000 salariés et la pertinence de son positionnement sur un marché d’avenir. Avec des équipes de grande qualité, un nouveau siège social et des moyens financiers renforcés, Oui Care est dorénavant paré pour poursuivre son incroyable ambition : devenir, dans 15 ans, le numéro 1 mondial des services à la personne.”

Pour Julien Guliana, Directeur Administratif et Financier du Groupe Oui Care : “Je suis très fier d’avoir lancé et réussi cette opération dans un contexte contrasté qui démontre toute l’agilité par laquelle la DAF a su fédérer banques et investisseurs autour de notre projet. C’est le fruit de plusieurs mois de travail avec mon collègue David Rousière, Directeur des Opérations Financières.”

Pour Christophe Karvelis-Senn, Président de CAPZA : “Nous sommes fiers de pouvoir accompagner de nouveau les équipes de Oui Care. Avec de fortes ambitions de croissance en France et à l’international et un engagement social important, Oui Care reflète bien la stratégie d’investissement de CAPZA Expansion, lancé avec l’enveloppe de 500 m€ d’AXA France pour accompagner les PME/ETI dans leur rebond post crise avec un accent fort mis sur la responsabilité sociétale des entreprises.”

Pour Aglaé Touchard-le Drian et Eric Coisne, directeurs associés de RAISE Impact : “RAISE Impact est particulièrement heureux d’accompagner Oui Care, leader des services à la personne et un des principaux recruteurs sur le territoire français, plaçant l’humain au cœur de sa stratégie. Le travail accompli par les équipes de Oui Care auprès des familles, y compris auprès des personnes en situation de dépendance liée à l’âge, à la maladie ou au handicap est remarquable. RAISE Impact aura à cœur de mettre au service de l’entreprise sa méthodologie de mesure et de management de l’impact, dans un contexte où une aide à domicile de qualité devient plus que jamais un enjeu de société.”