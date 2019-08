En forte croissance, ONEFIELD bénéficie :

D’un développement de ses activités historiques d’installations Télécoms et IT pour les Grands Comptes en France et en Belgique avec l’intégration du groupe WAN Services ( acquis en Mai 2018).

L’activité Télécoms en croissance, est notamment portée par le renforcement des offres d’installations « Entreprises » en France auprès des opérateurs de 1er rang. D’une très forte accélération de ses activités Smart Energy : Pose de smart meters LINKY et de capteurs IOT et de la filiale dédiée aux Bornes et Infrastructures de recharge : Zeborne.com.

L’activité ZEborne.com a nottament remporté deux appels d’offres internationaux pour accompagner deux constructeurs automobiles mondiaux dans leur offre dédiée « Borne de recharge et Services » qui totalisent plus de 30 M€ d’activité.

Fort de ses 700 collaborateurs en France, Belgique et Maroc, le groupe ONEFIELD est le partenaire des Grands Comptes et des sociétes innovantes dans leurs problématiques de maintenance et de déploiement de produits technologiques sur le terrain.

Le groupe bénéficie des investissements des entreprises dans la transformation digitale, et affiche une croissance soutenue avec un objectif d’activité 2019 de 48 M€ .

Ses équipes opèrent quotidiennement plus de 3500 installations IT, Télécoms et Smart Energy avec les meilleurs standards de qualité de service et de disponibilité.

« Nous sommes ravis du succès de cette opération, et d’accueillir EIFFEL INVESTMENT GROUP dans notre pool de partenaires financiers. Leur expertise reconnue d’investisseur et leur connaissance des entreprises innovantes et du monde de l’énergie renforcent notre positionnement stratégique de leader du Field Services » déclare, Loïc-Marie Pequignot, Président du Groupe ONEFIELD

« Fort d’un management expérimenté et d’une connaissance très fine des métiers sur lequel il opère, le Groupe ONEFIELD dispose, selon nous, d’atouts solides pour mener son plan de développement. En outre, son historique et la qualité de ses clients actuels témoignent du savoir-faire du Groupe dans un environnement caractérisé par de fortes contraintes en matière d’exigence technique et organisationnelle. » ajoute Franck Halley, directeur de participations d’eiffel Investment group.