Grâce à une nouvelle collecte nette positive de 1,2 milliard d’euros l’an dernier, malgré un marché en décollecte généralisée sur les fonds ouverts de droit français, le Groupe OFI affiche un encours de 72 milliards d’euros à fin 2019. Dans un environnement ultra concurrentiel, le Groupe a ainsi su tirer son épingle du jeu affichant une croissance de ses encours de 18 % sur la base d’un périmètre pro forma [1] depuis le début la mise en œuvre du plan stratégique.

La bonne dynamique de la collecte a été tirée en 2019 par le monétaire, les matières premières, la gamme OFI Responsible Solutions (RS), et le non coté (dette privée, private equity, infrastructure, immobilier).

16 fonds ouverts d’OFI Asset Management ont terminé l’an dernier dans le 1er ou 2e quartile de leur catégorie. Les deux tiers des fonds classés 1er quartile appartiennent à la gamme OFI Responsible Solutions.

Le Groupe OFI s’est donné les moyens de ses ambitions en donnant un nouvel élan à sa stratégie pour déployer rapidement et à grande échelle la finance responsable à travers l’ensemble de ses gestions et services.

En 2019, le Groupe a mis en place un dispositif qui permet d’intégrer, à tous les niveaux, la prise en compte des enjeux du développement durable avec notamment une priorité aux enjeux climatiques.

Le groupe compte des experts ISR dédiés à travers l’ensemble des départements : analyse, gestion, mesure d’impact, gestion du risque, recherche, reporting, data, ingénierie produit.

L’offre d’OFI AM a été organisée de manière très simple et lisible en trois grandes familles d’approches : les stratégies « Best-in-Class », les stratégies thématiques et les stratégies d’impact (Act4 = Act for).

Le Groupe s’est également fixé comme objectif de diversifier sa clientèle auprès des particuliers intermédiés. Bien que les encours restent très majoritairement portés par une clientèle institutionnelle historique, le poids de la clientèle individuelle intermédiée n’a cessé de croître depuis 2016. Celle-ci représente désormais 2,9 milliards d’euros d’encours gérés par le Groupe, soit une hausse de + 61 % en 4 ans. Un business model basé sur une distribution multicanale à travers, d’une part, les « funds buyers » et, d’autre part, les « fund sellers » : réseaux partenaires, notamment Macif et Matmut, mais aussi les partenariats noués avec des banques et assurances, ainsi que les réseaux et plateformes de CGPI, notamment le Groupe Crystal et la plateforme Alpheys dont le Groupe OFI est actionnaire.

À l’international, le Groupe a également noué en 2019 de nouveaux partenariats de distribution en Espagne et en Italie, en plus de ceux déjà présents en Allemagne, en Autriche, au Portugal, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg.

Enfin, les expertises de gestion proposées par le Groupe OFI ont été enrichies.

OFI AM a élargi sa gamme d’expertises de gestions ISR (OFI RS), traduisant sa volonté de se concentrer sur cet axe stratégique de développement.

Concernant ses expertises dans le non coté, OFI Pierre, la nouvelle filiale du Groupe dédiée à l’immobilier depuis 2017, s’est développée avec succès, proposant une expertise complète allant de la gestion au conseil en passant par la structuration de produit, et gère désormais un actif de 250 millions d’euros.

Du côté des autres filiales, SWEN Capital Partners (5 milliards d’euros d’encours), spécialiste de l’investissement responsable dans le non coté (private equity, infrastructure, dette), a créé une nouvelle offre dédiée à la transition énergétique.

Zencap AM (1,7 milliard d’euros d’encours), spécialisée dans la dette non cotée d’entreprises et d’actifs small & mid-cap s’est également distinguée avec une collecte de près de 300 millions d’euros en 2019.

L’offre de services s’est également enrichie (reportings dynamiques, portail d’API, calcul du risque climat, rapport LTE, sélection de fonds pour les grilles d’allocation) et profite de la transformation digitale du Groupe qui vise l’efficience opérationnelle.

« L’année 2020 sera celle de l’aboutissement du plan stratégique qui a démarré en 2016 : grâce à sa croissance dynamique et régulière, le Groupe commence dès à présent à se projeter dans de nouveaux projets qui seront au cœur du plan OFI 2023 » commente Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général du Groupe OFI.