Active Assurances Groupe, un acteur de la distribution d’assurance auto et santé en ligne en très forte croissance

Créé en 2010 par Didier Naccache, Thomas Riottot et Denis Salmoiraghi, Active Assurances affiche une croissance ininterrompue depuis son lancement. La société s’est rapidement imposée comme le 1er courtier indépendant d’assurances auto online.

En 2017, le Groupe a mis à profit son savoir-faire pour lancer son activité grossiste en s’associant avec Hervé Massié et David Barbara. Après 3 ans d’existence, Wazari distribue ses gammes de produits Auto, Santé et Prévoyance via son réseau de 3 000 courtiers partenaires.

Début 2019, AFI Assurances, pionnier de la vente à distance de contrats d’assurance santé depuis 2005 et son fondateur Frédéric Bacmann ont rejoint le Groupe. Son savoir-faire dans la conception, la gestion et la distribution on-line de contrats santé en font un des tous premiers acteurs en France et ont contribué à la forte croissance du Groupe.

Disposant de centres de gestion en France et à Madagascar, Active Assurances Groupe compte plus de 160.000 clients et double son chiffre d’affaires sur l’exercice en cours.

La consolidation du modèle de marketplace en services financiers

Le Groupe Meilleurtaux est déjà présent en assurance auto et santé au travers de son comparateur MeilleureAssurance. Celui-ci est notamment le premier comparateur du marché français en assurance santé.

L’acquisition d’Active Assurances Groupe permettra à Meilleurtaux d’accompagner ses clients sur toute la chaîne, de la comparaison jusqu’à la vente et la gestion de contrats d’assurance auto et santé. La réalisation définitive de l’opération interviendra au cours des prochaines semaines.

Le Groupe est également présent dans le courtage grossiste par l’intermédiaire de sa filiale Assuréa, spécialisée en assurance emprunteur. Combinée à Wazari, elle permettra aux partenaires courtiers de Meilleurtaux de disposer d’une offre complète en assurance emprunteur, santé, prévoyance et auto.

Guillaume Autier, Président exécutif du Groupe Meilleurtaux a déclaré : « L’acquisition d’Active Assurances Groupe constitue une étape importante dans le développement du Groupe Meilleurtaux, en lui permettant de disposer d’une offre de services complète en assurance auto et santé. Nous avons identifié, lors des discussions avec les dirigeants d’Active Assurances Groupe, une forte communauté de vues et de nombreux projets de synergie, qui donnent tout son sens à cette opération. La très forte efficacité du modèle développé par Active Assurances en France et à Madagascar constituera un vrai atout pour le Groupe Meilleurtaux. »

Thomas Riottot, Président et cofondateur d’Active Assurances a déclaré : « L’ADN du Groupe Meilleurtaux nous a d’emblée séduits par sa forte présence sur le web, la notoriété de sa marque et son savoir-faire en acquisition digitale et parcours digitaux. Après trois années de structuration de nos opérations et de croissance forte dans l’ensemble de nos métiers aux côtés d’Activa Capital, le fait de rejoindre Meilleurtaux constitue une opportunité nouvelle de développement pour Active Assurances ».

Christian Lucas, Président Directeur Général de Silver Lake Europe, actionnaire de référence du Groupe Meilleurtaux a déclaré « Nous sommes heureux de continuer à investir dans Meilleurtaux pour soutenir la croissance du Groupe. Depuis notre arrivée au capital du Groupe Meilleurtaux, nous avons saisi l’ensemble des opportunités de marché en procédant à une première opération de croissance externe avec MesPlacements puis en entrant en négociation exclusive avec le Groupe Active Assurances. Ces opérations s’ajoutent à un grand nombre de projets organiques qui confirment le dynamisme de Meilleurtaux. Nous sommes convaincus que les équipes d’Active Assurances et de Meilleurtaux seront très complémentaires et que l’opération apportera aux clients du Groupe une offre complète au service des missions du Groupe : informer, comparer, accompagner, le tout dans la recherche du meilleur prix ».

Alexandre Masson et Christophe Parier, Managing Partners d’Activa Capital, déclarent : « Depuis notre entrée au capital avec Bpifrance en mai 2018, Active Assurances a connu une croissance exceptionnelle sous l’impulsion de ses dirigeants. Après deux acquisitions dont une structurante dans la santé, le Groupe réalise en moins de 3 ans la feuille de route initialement prévue. Nous sommes très fiers et heureux de les avoir accompagnés. »