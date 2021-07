Le Groupe Magellim annonce une prise de participation dans la plateforme de crowdfunding immobilier Baltis Capital. Après avoir annoncé en janvier dernier, le rapprochement avec la société de gestion d’actifs A plus Finance, spécialisée en immobilier et en Private Equity, le Groupe Magellim confirme son ambition de devenir un acteur global de l’investissement et de la gestion d’actifs en immobilier, avec un fort ancrage en région. Alexandre Toussaint, Président de Baltis Capital conserve la direction opérationnelle de Baltis Capital.

Lancée en 2016, Baltis Capital est une plateforme de crowdfunding immobilier, accessible à partir de 1 000€, proposant des projets d’investissement à court-terme à destination des investisseurs privés et des professionnels pour financer des projets de promotion immobilière et de marchands de biens, et des projets immobiliers d’investissement à moyen et long terme. Baltis Capital a déjà financé 45 projets pour plus de 30 millions d’euros. Baltis Capital permet à des particuliers d’accéder à des investissements immobiliers clé-en-main, avec des rendements attractifs et de manière 100% digitale.

Ce rapprochement permettra aux deux sociétés, fortement engagées en région et animées par cette même volonté d’investir dans des actifs immobiliers durables et innovants, de mettre en commun leurs compétences et savoir-faire afin de créer des synergies entre les deux entités pour co-investir, financer et distribuer des projets immobiliers de sens pour les territoires.

Steven Perron, Président du Groupe Magellim déclare : « Nous partageons avec Baltis Capital une même vision du marché immobilier, une envie forte de contribuer au développement de la digitalisation du secteur et la conviction qu’il est possible de proposer des véhicules d’investissement à la fois performants et porteurs de sens. Avec cette nouvelle prise de participation, nous confirmons notre statut d’acteur de l’immobilier engagé au service des territoires et diversifions notre offre auprès d’une clientèle de particuliers ».

Alexandre Toussaint, Président de Baltis Capital précise : « Nous sommes très fiers d’accueillir le Groupe Magellim en tant qu’actionnaire, qui est un acteur de référence, engagé et ambitieux. Ce rapprochement va nous permettre d’accélérer notre développement et consolider notre présence en région grâce aux soutiens des équipes du Groupe. Grâce à cette association, nous souhaitons également « professionnaliser » le crowdfunding dans le paysage du financement immobilier ».

Conseils Groupe Magellim

Due Diligence Juridique et conseil M&A (Avocat) : Franklin Avocats (Numa Rengot - Avocat associé, Yam Atallah - Avocat associé, et leurs équipes Adriana Chiche, Pierre Dupuys et Antoine Fouassier).

Le Groupe Magellim est un acteur global intégrant les métiers de l’investissement, du développement immobilier et de la gestion d’actifs au sein d’une même structure et permettant ainsi d’apporter une réponse globale et performante à l’ensemble de ses clients.

Baltis Capital est une plateforme de crowdfunding, créée en 2016 par Alexandre Toussaint, qui propose des solutions d’investissement immobilier clé en main à partir de 1 000€. En cinq années, Baltis Capital a structuré plus de 45 projets d’investissement, et a permis d’investir 30 millions d’euros partout en France et particulièrement en région.