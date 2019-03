La MACSF, par le biais de sa filiale MACSF épargne retraite, a pris une participation de 51 % au capital de Verso Healthcare, avec deux objectifs : d’une part, accompagner le développement d’une entreprise dynamique qui évolue dans le même écosystème, la santé, et, d’autre part, réaliser un investissement financièrement attractif et complémentaire de l’offre de MACSF financement.

Créée en 2010, Verso Healthcare, acteur européen du leasing médical, propose une solution de services globale dédiée aux professionnels de santé. Forte d’un savoir-faire unique dans la préconisation et la gestion d’un parc significatif de matériel médical, son offre complète, de manière pertinente, celle de MACSF financement, spécialiste du crédit-bail, au bénéfice des clients-sociétaires MACSF.

Un investissement de choix au service des clients-sociétaires MACSF

Présentant un historique de croissance forte ainsi qu’un niveau élevé de rentabilité, en progression régulière, Verso Healthcare représente un investissement de choix pour la MACSF.

La MACSF compte donner à Verso Healthcare les moyens de poursuivre activement la stratégie de développement initiée par le management actuel qui conserve la direction de la société.

L’adossement de Verso Healthcare au groupe MACSF permettra de tirer profit des forces respectives de chacun, tant en termes d’offres que de clientèles et de refinancement.

Stéphane Dessirier, directeur général du groupe MACSF, déclare : « La MACSF se réjouit de la signature de ce partenariat avec Verso Healthcare, dont nous avons pu apprécier le dynamisme et la pertinence de l’offre. Nos expertises combinées dans le domaine du financement de matériel médical permettront d’accélérer le développement de nos offres à forte valeur ajoutée et de renforcer l’accompagnement dans la durée de nos clients-sociétaires. »

Christophe Sicot, président fondateur de Verso Healthcare, ajoute : « Nous avons lancé un processus de recomposition du capital il y a huit mois après avoir été sollicités par différents acteurs (financiers et industriels). Assez rapidement, l’option MACSF s’est avérée la plus attrayante. La dimension affinitaire dans le monde médical de MACSF couplée à notre expertise en matière de financement de matériel, de diagnostic de parcs installés et d’audit présentent une réelle complémentarité. Nous partageons, par ailleurs, de nombreuses valeurs dont l’exigence de qualité de service. Nos objectifs de croissance sont en marche afin de positionner Verso Healthcare comme un acteur majeur du marché médical en Europe en soutenant nos partenaires et nos clients avec toujours plus d’offres de service et de présence active. »

Signé le 26 février 2019, cette transaction s’est réalisée avec l’accompagnement de quatre cabinets de conseil, Fidal Avocats Conseil (Philippe Chevrier et Arthur Boutemy) et KPMG Transaction Services (Raphaël Jacquemard et Bertrand Pustoc’h), pour le compte de la MACSF, et EY Corporate Finance (Jean-Louis Duverney-Guichard et Roman Chekli) et Skills Avocats (Plamenka Kuna Renard) pour le compte de Verso Healthcare