Jean-Pascal Porcherot rejoindra le Collège des Associés de Lombard Odier le 1er janvier 2022 [1].

Au sein du Collège des Associés, Jean-Pascal Porcherot sera responsable de Lombard Odier Investment Managers (LOIM), la division de gestion d’actifs du Groupe, et continuera d’en assurer la direction opérationnelle aux côtés de Nathalia Barazal. Il demeurera basé à Genève.

Jean-Pascal Porcherot rejoint Lombard Odier en 2009 pour participer notamment au développement de nos stratégies d’investissement alternatives au sein de LOIM. Il est nommé Chief Executive Officer de l’activité de hedge funds (1798 Alternatives) en 2015. Sous sa direction, la marque 1798 devient le symbole d’une offre spécialisée et différenciée dans le domaine des hedge funds.

Un dirigeant expérimenté connaissant parfaitement Lombard Odier

« Jean-Pascal Porcherot incarne pleinement les valeurs de Lombard Odier et nous sommes très heureux de l’accueillir au sein du Collège des Associés », a déclaré Patrick Odier, Associé-gérant Senior. « Au cours de ces dix dernières années, son expertise reconnue, sa vision stratégique et son expérience professionnelle ont largement participé au développement de notre Groupe et il contribuera naturellement à la complémentarité du Collège des Associés. »

Jean-Pascal Porcherot a effectué une brillante carrière au sein de plusieurs institutions bancaires et financières internationales renommées, comme J.P. Morgan et Lazard Frères. Avant de rejoindre Lombard Odier, il a été Managing Director au sein de la Deutsche Bank.

Né en 1971, de nationalité française, Jean-Pascal Porcherot est titulaire d’un DEA en mathématiques appliquées aux marchés financiers, obtenu à l’université Pierre et Marie Curie et d’un diplôme d’ingénierie effectué au sein de l’École Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris.

« Je suis très honoré de devenir Associé-gérant et de pouvoir contribuer au succès à long terme du Groupe. Les valeurs de Lombard Odier, son indépendance et sa volonté de placer la soutenabilité au cœur de sa philosophie d’entreprise et d’investissement constituent une proposition unique pour les clients », a déclaré Jean-Pascal Porcherot.

Dès le 1er janvier 2022, le Collège des Associés du Groupe Lombard Odier se composera de Patrick Odier, Hubert Keller, Frédéric Rochat, Denis Pittet, Annika Falkengren, Alexandre Zeller et Jean-Pascal Porcherot. Ils représentent jusqu’à la septième génération de banquiers, propriétaires et dirigeants de l’entreprise.