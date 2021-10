Le Groupe Les Echos – Le Parisien annonce entrer en négociation exclusive pour une prise de participation majoritaire dans WanSquare, société éditrice du site éponyme et de La Lettre de L’Expansion. Des discussions ont été entamées avec ses fondateurs, Yves de Kerdrel et Dominique Leblanc.

Pour le Groupe Les Echos – Le Parisien, il s’agirait d’enrichir son offre éditoriale et son leadership sur le marché de l’information économique et financière. WanSquare serait intégré à son pôle Finance, constitué d’Investir, de Boursier.com et de Capital Finance, tout en restant une marque indépendante.

Yves de Kerdrel continuera d’animer les rédactions de WanSquare et de La Lettre de L’Expansion. Il trouvera auprès du Groupe Les Échos – Le Parisien l’appui pour amplifier sa stratégie de croissance rentable et pour l’aider à développer de nouvelles activités liées aux services financiers des entreprises et à la croissance de la Place financière de Paris.

L’acquisition de WanSquare s’inscrirait dans la stratégie du Groupe de développer des contenus exclusifs et à forte valeur ajoutée autour de modèles centrés sur l’abonnement numérique.