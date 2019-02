Ces activités sont rapprochées de la Société Investir Publications, éditrice de l’hebdomadaire Investir et du site Investir.fr. La publicité du site Boursier.com sera commercialisée par la régie du groupe au sein du pôle Les Echos – Le Parisien Partenaires.

Très complémentaires, les deux marques et les deux sites sont maintenus pour toucher la plus large cible d’investisseurs individuels. Le nouvel ensemble est dirigé par Bérénice LAJOUANIE, Directrice Générale du pôle média Les Echos. Les deux rédactions sont placées sous la responsabilité de François MONNIER, Directeur de la Rédaction d’Investir.

Pour Pierre LOUETTE, Président Directeur Général du Groupe Les Echos – Le Parisien, « avec cette acquisition de Boursier.com, nous intégrons une marque forte, des équipes éditoriales et commerciales de grande qualité. Il s’agit de poursuivre la digitalisation de nos activités. Ce rapprochement renforce très significativement le pôle Bourse du Groupe Les Echos – Le Parisien. Nos contenus et services s’enrichissent, et nous atteignons une couverture très puissante des investisseurs individuels en France ».

Créé en 1998, le site Boursier.com atteint une audience de plus de 700.000 visiteurs uniques mensuels. Il publie un fil continu de près de 200 actualités par jour grâce à une rédaction spécialisée de plus de 10 journalistes, animée par Didier HAMEAU. Boursier.com fournit également les contenus boursiers de nombreux portails et banques en ligne (Orange, Crédit Agricole, Bourse Direct, CM-CIC…). Il a développé par ailleurs une activité complémentaire de publishing, sous la marque Newsweb, pour d’autres acteurs (Logic Immo, Body Minute, Caceis…)

Créé en 1974, l’hebdomadaire Investir vend chaque semaine 66.000 exemplaires dont plus de 10% sont exclusivement numériques. La marque touche également plus de 700.000 visiteurs uniques mensuels sur le web. La rédaction est constituée de 28 journalistes. En parallèle de ses activités médias, Investir a développé une offre de diversification : réunions d’actionnaires pour le compte de sociétés cotées, fonds de placements à partir des sélections de la rédaction, événements…