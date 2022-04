Le Groupe IPI marque une nouvelle étape de son développement en s’appuyant sur un nouveau financement de 8 M€ apportés par deux nouveaux investisseurs Entrepreneur Invest et Smalt Capital, ainsi que le soutien de son actionnaire historique Eurazeo, entré au capital en 2017. Par la même occasion, MBO partenaires également investisseur depuis 2017, sort entièrement du capital.

Cette opération majoritairement financée par des obligations, permet une réorganisation du capital, tout en permettant au management de conserver une majorité. Parallèlement à cette nouvelle opération, Sylvain Loze (fondateur et président du groupe) renforce le management avec la nomination d’Etienne de Rippert en tant que Secrétaire Général.

GROUPE IPI, un acteur international en croissance présent sur toute la chaîne de valeur de son industrie - conception, fabrication et distribution -

GROUPE IPI a été fondé en 2009 sous l’impulsion de Sylvain Loze avec une stratégie de croissance organique et externe autour de trois pôles complémentaires : pompes, connectiques et robinetteries. Le groupe a connu une très forte croissance de son chiffre d’affaires depuis sa création, ainsi qu’une bonne résilience depuis 2020 malgré la crise sanitaire et les fermetures des frontières. Cela s’explique notamment par une fine connaissance des clients et des enjeux de production, avec une maîtrise de la chaîne de valeur allant de la conception jusqu’à la distribution. En 2021, le chiffre d’affaires du groupe dépasse les 50 M€ tout en atteignant un bon niveau de rentabilité.

Pour les années à venir, le groupe ambitionne de poursuivre sa croissance organique en rationnalisant les récentes acquisitions tout en gardant en œil attentif sur les opportunités de croissances externes dans ce marché très fragmenté. Le trio de nouveaux investisseurs apportera différents niveaux d’expertise sur l’optimisation de l’endettement, l’accélération des gains de synergies entre les filiales et un soutien financier pour les potentielles croissances externes.

Sylvain Loze, fondateur et Président du GROUPE IPI, a déclaré : « L’arrivée de 3 investisseurs de référence aux cotés de l’actionnaire fondateur et des managers dans le capital, marque une étape importante pour le groupe IPI au moment où il s’engage dans une nouvelle phase de développement autour de ses métiers et fort de ses 8.000 clients dans le monde. Ce développement s’appuiera sur les valeurs et les forces qui font sa réussite : vision à long terme, innovation, fiabilité, réactivité et engagement de ses collaborateurs aux côtés de ses clients. »

Bertrand Folliet, Managing Partner chez Entrepreneur Invest, a ajouté : « La vision de Sylvain Loze et la qualité de son équipe nous a convaincus de l’accompagner dans cette aventure industrielle ambitieuse. Nous avons été séduits par la qualité de ses clients tant en France qu’à l’étranger dans des secteurs en plein essor tels que, l’hydraulique, Le ferroviaire, l’éolien, le secteur agricole...etc. En plus d’un fort potentiel de croissance organique, la société a démontré sa capacité à faire de la croissance externe ce qui est en ligne avec notre thèse d’investissement. »

Antoine Kraus, Gérant chez Smalt Capital, a ajouté : « Nous sommes ravis d’accompagner le groupe IPI dans cette nouvelle étape de son développement. Porté par son dirigeant depuis 1997, IPI bénéficie d’un solide outil industriel français et dispose d’un ancrage historique en PACA avec les pompes Pollard et Usimétal. Le FPCI Sud Horizon de Smalt Capital intervient dans cette opération aux côtés d’Eurazeo IM et Entrepreneur Invest pour accompagner le groupe industriel français dans la poursuite de sa croissance et de son rayonnement commercial sur la scène internationale ! »