Suite à l’entrée en négociations exclusives en vue de l’acquisition annoncée le 18 juillet, le Groupe Frans Bonhomme, premier distributeur français de solutions réseaux et canalisations pour les professionnels des travaux publics et du bâtiment, annonce aujourd’hui la signature de l’accord d’acquisition de la société Distribution de Matériaux pour les Travaux Publics (DMTP), filiale de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France.

Ce rapprochement de deux réseaux fortement complémentaires entend donner naissance au leader de la distribution spécialisée réseaux et canalisations pour les travaux publics et le bâtiment, avec 438 points de vente en France et en Espagne, 2 850 collaborateurs et un chiffre d’affaires de près de 850 millions d’euros en 2018.

Cette opération, soumise à l’approbation de l’autorité de la concurrence française, devrait être effective à la fin de l’année 2019.

Les détails financiers de l’opération ne sont pas divulgués.