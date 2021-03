Le Groupe Ergalis, acteur majeur des services en Ressources Humaines (300 millions d’euros de CA, 500 collaborateurs, 120 bureaux) annonce cette semaine 3 opérations qui viennent renforcer son positionnement en France et confirmer son ambition de développement à l’international :

L’acquisition de Vac’Action Santé, 1er réseau de placement de professionnels de santé vacataires. Fort de 7 agences en Ile-de-France et de 12 collaborateurs, c’est le partenaire privilégié des établissements de santé dans leurs recrutements de vacataires et pour l’externalisation des ressources humaines.

Après les rachats de Selpro Médical, IMS Médical et AMI médical, le Groupe Ergalis complète ainsi ses services dédiés au secteur de la Santé. Cette offre de staffing de personnel soignant qualifié en CDD de courte durée, s’adresse à tous les établissements de santé : hôpitaux, cliniques, EHPAD, cabinets dentaires…

A travers cette opération, le groupe apportera son soutien à l’emploi de personnel en première ligne en cette période critique face à la lutte contre le coronavirus.

« Répondre vite et bien aux besoins en compétences des établissements de santé, c’est tout l’enjeu de cette opération. Un nouveau service spécialisé qui nous permet d’avoir la meilleure offre de placement de candidats de santé vacataires », déclare Vincent PUNELLE Directeur Général d’Ergalis

« Nous nous réjouissons d’aborder cette nouvelle étape de croissance en rejoignant l’acteur majeur du staffing spécialisé en France. Nous y voyons une magnifique opportunité d’accélérer et d’avoir plus de moyens pour poursuivre notre mission : permettre aux établissements de santé de trouver rapidement du personnel qualifié », se réjouit Pierre CALLOT, Fondateur de Vac’Action Santé

Le Groupe Ergalis annonce également la création du cabinet de recrutement Up Skills. Celui-ci est dédié aux recrutements de profils cadres et experts, Top management et Management de transition. Dès son ouverture le 2 mars dernier, Up Skills revendique, déjà plus de 60 consultants répartis sur 10 bureaux implantés dans les plus grandes métropoles françaises.

« Bien que présent sur le recrutement de cadres et d’experts depuis plus de 10 ans, il était inéluctable pour le groupe d’affirmer ce positionnement en s’adressant plus directement à ce segment de candidats. Le lancement d’Up Skills défend l’idée selon laquelle le recrutement est une subtile équation entre technologies et expertises. Nous sommes intimement convaincus que rien ne saurait jamais remplacer la parfaite compréhension d’une expérience candidat par un consultant spécialisé », déclare Aurélien MORET, Directeur Général Adjoint de Up Skills.

En outre, le groupe révèle le déploiement de Talentpeople, spécialiste européen du RPO (Recruitment Process Outsourcing), dans la péninsule ibérique. Sous la marque Winid, ce cabinet de conseil en Talent Acquisition accompagnera les Directions des Ressources Humaines ou du Recrutement dans la construction de leur stratégie d’acquisition de talents, par la mise à disposition d’experts dédiés et d’outils innovants. L’ouverture de deux premiers bureaux à Madrid et Barcelone va permettre à Talentpeople de conforter sa position sur l’Europe du sud. De plus, un sourcing center international basé à Barcelone accompagnera désormais ses clients sur l’ensemble des pays européens. C’est aussi le premier pas du Groupe Ergalis à l’international.

« Ce déploiement en Espagne est une étape importante dans la stratégie de croissance du Groupe Ergalis initiée depuis 10 ans et vient compléter nos investissements organiques et externes sur le champ du recrutement à l’international afin de mieux répondre aux attentes de nos grands clients », commente Jean-Jacques DURIZY Directeur Général de Talentpeople.

« Dans une période de crise comme celle que nous traversons il faut savoir prendre les initiatives qui permettront d’encore mieux rebondir dès le retour de la croissance. L’erreur serait de se contenter de ‘faire le gros dos’. Se renforcer dans le secteur de la santé avec l’acquisition de Vac’Action, faire évoluer notre offre et notre modèle pour mieux servir les demandes sur les fonctions support et managériales avec le lancement d’Up Skills, passer à l’international pour le RPO et le sourcing de candidats avec Talentpeople en Espagne, ce sont trois leviers prometteurs de développement, répondant aux nouveaux défis d’aujourd’hui », conclut Frédéric NOYER, Président du Groupe Ergalis.