Le Groupe Duval annonce avoir pris une participation à hauteur de 20% du capital dans l’entreprise AGR.

Créée en 2013 à Lomé au Togo, AGR, entreprise de référence de l’économie verte et de la valorisation des déchets en Afrique subsaharienne, met le déchet au cœur d’un nouveau modèle économique et de l’innovation sociale sur le continent.

AGR trie et commercialise des déchets en vue de leur transformation.

Cette prise de participation illustre la volonté du Groupe Duval de renforcer sa position d’acteur-clé de la valorisation du continent Africain.

Pour Éric Duval, Président Fondateur du Groupe Duval « Nous sommes fiers de soutenir un acteur aussi engagé et précurseur qu’AGR. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de pouvoir l’accompagner dans sa croissance. La société possède un positionnement unique grâce à son excellence opérationnelle et sa capacité à avoir rendu attractif la vente des déchets en créant un cercle vertueux d’achat aux entreprises et aux collectivités. Être un Groupe familial donne sans doute encore davantage conscience de l’importance que nous devons apporter au contexte environnemental et sociétal dans lequel nous nous inscrivons et que nous voulons transmettre aux générations futures. Notre monde change. Notre âme familiale nous conduit à porter une grande attention au monde qui nous entoure et aux enjeux de développement durable qui y sont liés. C’est aussi et avant tout le sens de cette prise de participation stratégique. »

Edem d’Almeida, co-fondateur de la société AGR, ajoute « Notre entreprise qui compte aujourd’hui 50 salariés, connait une importante évolution et affiche ses ambitions panafricaines. Nous nous réjouissons d’accueillir le Groupe Duval à notre capital afin de nous accompagner dans une nouvelle étape de notre développement. La présence d’un partenaire de référence, avec qui nous partageons des valeurs, est importante pour donner à notre entreprise les moyens financiers, mais aussi humains de poursuivre sa très forte croissance. »