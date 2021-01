Avec plus d’un milliard d’euros d’actifs sous gestion [1], Tailor AM a vocation à devenir un acteur majeur pour les investisseurs institutionnels et les professionnels du patrimoine (CGPI, family office, banques privées, tiers gérants...).

Son équipe expérimentée, structurée autour de 9 gérants et analystes, conservera l’ADN des deux maisons : la capacité à créer de la valeur pour les investisseurs et l’adéquation entre les innovations financières et leurs besoins. La présidence de Tailor AM est confiée à Christophe Issenhuth, fondateur-dirigeant de Tailor Capital et qui dispose de plus de 20 ans d’expérience sur les marchés obligataires et en gestion d’actifs.

Tailor AM proposera une palette complète de fonds à travers ses 3 gammes : Actions (ex : Haas Actions Croissance), Obligataire (ex : Tailor Crédit Rendement Cible) et multi-classes d’actifs (ex : Haas Epargne Patrimoine). La sélection active des titres et des fonds tiers, affranchie des indices, permet de déployer des fonds typés, mais aussi des services aux investisseurs allant de la gestion pilotée aux fonds dédiés en passant par la gestion de FID/FIC luxembourgeois.

“En structurant son expertise dans l’Asset Management, le Groupe DLPK poursuit et enrichit sa stratégie d’offre globale dans les produits et services financiers. Désormais, Tailor AM, spécialiste de la gestion collective, et Nexo Capital, expert en solutions d’investissement, constituent les 2 piliers de notre stratégie de développement dans la gestion financière”, explique Vincent Dubois, Président du Groupe DLPK.

“Conjuguer 3 expertises aussi fortes en actions qu’en obligations ou allocation d’actifs fait de Tailor AM un acteur unique : nous apporterons aux investisseurs la technicité et l’accompagnement dont ils ont besoin pour valoriser leur patrimoine à long terme, quelles que soient les configurations de marchés“, précise Christophe Issenhuth, président de Tailor AM.