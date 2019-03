Cette opération structurante permet au Groupe DLPK de se doter d’une offre de solutions d’investissement non-traditionnelles (produits structurés, fonds à forte expertise, non cotés…) ; elle permet aussi de renforcer son expertise dans la structuration financière et l’origination aux standards de la gestion institutionnelle. Nexo Capital est, en effet, un acteur reconnu auprès des investisseurs institutionnels (mutuelles, compagnies d’assurance, caisses de retraite, family office…) et souhaite aujourd’hui mettre son expertise au service des CGP.

Selon Sébastien Bianco et Nicolas Catalan, dirigeants-fondateurs de Nexo Capital, « l’entrée de DLPK au capital marque une nouvelle étape de notre développement, avec de fortes perspectives de croissance. Après l’arrivée de Sassan Golshani en tant que Senior Advisor l’année dernière, nous souhaitons rapidement renforcer nos équipes afin de déployer notre nouveau plan stratégique ».

Selon Vincent Dubois, Président du Groupe DLPK, « en nous dotant de cette expertise, à la fois très technique et de plus en plus utilisée par nos partenaires, nous poursuivons notre stratégie de proposer l’ensemble des services financiers haut-de-gamme utiles pour une gestion de patrimoine pertinente et performante. De plus, nous sommes ravis d’accueillir et d’accompagner Sébastien Bianco et Nicolas Catalan, dont l’expérience et le professionnalisme vont nous être précieux ».