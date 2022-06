Racheté en juillet 2021 par BlackFin Capital Partners, premier investisseur européen dans le secteur des services financiers, CAFPI réaffirme sa volonté d’accélérer son développement aussi bien en termes de croissance organique que de croissance externe.

Dans un contexte de hausse des taux et de tension sur le marché du crédit immobilier, CAFPI est plus que jamais convaincu de l’ancrage et de la pertinence du courtage dans l’écosystème financier européen. Ce nouvel environnement de marché accentue encore l’importance pour les emprunteurs de comparer les offres des différentes banques et assureurs et d’être accompagnés tout au long de leurs démarches.

Cet investissement stratégique permettra à CAFPI comme à Resolve d’accélérer leur développement respectif en partageant leurs savoir-faire au service des emprunteurs européens.

Resolve a été créée en 2018, pour rendre l’expérience de l’obtention d’un prêt hypothécaire plus simple, plus transparente et plus rapide, grâce à la puissance de sa plateforme digitale alliée à l’expertise de ses conseillers. L’interface Resolve permet de faire matcher automatiquement et instantanément les profils des emprunteurs avec les différentes possibilités de financement. Ses nombreux algorithmes permettent un conseil global (fonds propres, taux d’intérêt, stratégie d’amortissement…) et de qualité, en adéquation avec le profil et les besoins du client.

Quant à Resolve, cette levée de fonds lui permettra de poursuivre son plan de déploiement en Suisse et de continuer à investir dans sa plateforme digitale, outil essentiel pour assister les conseillers dans leur mission et fluidifier les intégrations avec les partenaires immobiliers et financiers. La fintech en très forte croissance pourra également bénéficier de l’expérience du leader en courtage en crédit immobilier en France et de l’expertise de son réseau d’entrepreneurs-courtiers.

Olivier Lendrevie, Président de CAFPI indique « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous associer à l’équipe dirigeante de Resolve pour écrire avec eux la prochaine page de l’histoire de cette ambitieuse fintech.

Cet investissement marque pour CAFPI une nouvelle étape dans notre développement et le début de la mise en œuvre de notre stratégie de croissance externe. Nous sommes prêts à anticiper et accompagner la consolidation du secteur du courtage en immobilier et assurances en France et à l’international. »

Romain Dequesne, CEO de Resolve ajoute « Nous sommes très heureux d’accueillir CAFPI au sein de notre actionnariat. Aider nos clients à prendre les meilleures décisions possibles avec leur argent est une stratégie porteuse. Nous n’en sommes qu’au début et ne devons pas nous arrêter à mi-chemin. Avoir la chance de bénéficier de l’expérience de CAFPI qui a contribué au développement du marché français du financement avec plus de 1 100 mandataires, ainsi que l’expérience de son actionnaire Blackfin Capital Partners, est un avantage compétitif unique. Ensemble nous pouvons réaliser de très belles choses. »