Bordet, industriel de référence de la carbonisation, affiche depuis quelques mois clairement ses ambitions : devenir, dès 2020, l’un des principaux leaders du charbon végétal, se positionner comme un acteur incontournable en matière de charbon actif, et enfin multiplier par 5 son chiffre d’affaires dans les deux ans.

Afin d’atteindre ces objectifs, Bordet vient de mandater la banque d’affaires Edmond de Rothschild Corporate Finance afin de réaliser sa première levée de fonds.

En 2016, Ets Bordet Frères renouvelait son actionnariat pour devenir le Groupe Bordet. Conscient des potentialités du charbon végétal, et de la nécessité de plus que jamais évoluer vers des alternatives propres qui préservent l’environnement, Cyril Flores reprend l’entreprise associé à Ivan Girardot, respectivement comme Président et Vice- Président.

Cette collaboration avec Edmond de Rothschild Corporate Finance marque une nouvelle étape du développement impulsé par ces derniers.

Cette levée de fonds permettra au Groupe Bordet d’accélérer son développement via une opération majeure de croissance externe et l’accélération de programmes de R&D afin de pénétrer de nouveaux marchés (mise au point d’applications telles le biochar pour l’amendement des sols ou la dépollution, développement de charbons actifs pour les filtres à eau et à air ou pour les industries pharmaceutique et agroalimentaire).

« Bordet n’est pas un groupe comme les autres. Nous produisons un charbon végétal très pur, de manière éco responsable. Le développement durable et l’éco responsabilité font partis de notre ADN. C’est pourquoi nous avions à cœur de travailler avec un acteur qui porterait des valeurs similaires. C’est le cas avec Edmond de Rothschild Corporate Finance qui est un ambassadeur des valeurs éthiques et durables aussi bien qu’entrepreneuriales et responsables qui font échos aux nôtres, » précise Cyril Flores, Président du Groupe Bordet.

« Nous avons des ambitions fortes et nous voulons aller vite tout en nous inscrivant dans une vision responsable et à long terme, » complète Ivan Girardot, Vice-Président du Groupe Bordet. « Le haut niveau d’expertise et de responsabilité, allié à la capacité à innover d’Edmond de Rothschild Corporate Finance nous aidera sans nul doute à atteindre nos objectifs pour devenir bientôt un acteur incontournable dans le secteur du charbon actif. »

« Cyril Flores et Ivan Girardot sont deux dirigeants dynamiques et complémentaires qui ont apporté de nouvelles valeurs au Groupe Bordet. Ils ont su, en s’appuyant sur un savoir-faire de production unique dont dispose le Groupe Bordet, mettre en œuvre une évolution stratégique pertinente du positionnement, à la fois créatrice de valeur et éco responsable, conclut Sébastien Auger, Executive Director, Edmond de Rothschild Corporate Finance. Nous sommes très heureux de les accompagner dans cette levée de fonds et de participer ainsi à l’évolution stratégique du Groupe Bordet. »