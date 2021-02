Le groupe créé en 1995 par le Dr Philippe Dabi poursuit sa stratégie de consolidation en Ile-de-France. Après avoir déjà réalisé quatre acquisitions depuis l’entrée au capital de ses nouveaux actionnaires financiers, le groupe Bioclinic acquiert LCV, opérateur majoritairement présent dans le Val de Marne, renforçant ainsi sa présence dans ce département après l’acquisition de Bioméga en avril dernier.

Fort de cette acquisition, le groupe Bioclinic intensifie sa présence dans le sud-est de Paris avec 9 nouveaux laboratoires, dont 8 en Val-de-Marne, et un plateau technique à Villejuif, réalisant un chiffre d’affaires de 10m€ en 2020.

Cette opération, conclue de gré à gré, a été financée par les actionnaires financiers sous forme de financement mezzanine arrangé par Andera Partners et par le pool bancaire historique mené par LCL. Avec près de 100 laboratoires répartis sur les 8 départements de l’Ile de France, Bioclinic confirme ainsi sa position de leader de l’analyse médicale en région parisienne et s’affirme comme le principal consolidateur du secteur sur ces départements, affichant un CA de plus de 100m€.

« Nous sommes ravis d’accompagner le groupe Bioclinic dans cette nouvelle phase de son développement. Grace à l’acquisition de LCV, le groupe Bioclinic s’impose comme le leader de l’analyse médicale en région parisienne » commentent conjointement Ludovic Kessler, Emmanuel David et Julien Jaud, respectivement Directeur de Participations chez IDIA Capital investissement, Directeur Général de Socadif Capital Investissement et Directeur associé chez Amundi PEF.

« Cette nouvelle acquisition de gré à gré démontre la pertinence du projet de Bioclinic d’accueillir de nouveaux biologistes au sein du groupe pour en faire un acteur de référence en Ile-de-France, avec près d’une centaine de laboratoires disponibles pour assurer la prise en charge de tous les franciliens, près de chez eux, pour tous types d’analyses, que ce soit la biologie moléculaire, la génétique, la résistance antibiotique ou l’aide à la procréation » commente Arnaud Faure, Associé d’Andera Partners.