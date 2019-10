Les critères environnementaux et sociaux portent sur l’atteinte d’objectifs sur deux piliers de sa stratégie de développement durable :

Déploiement d’un programme d’actions concrètes en faveur d’une filière amont laitier durable : le Groupe s’engage à déployer, en partenariat avec les producteurs des dix bassins laitiers auprès desquels il s’approvisionne, un programme d’actions concrètes issues de sa charte mondiale, co-signée avec le WWF France : promotion de bonnes pratiques en matière de bien-être animal, du pâturage, recours à une alimentation animale durable et locale…

Réduction de ses émissions de gaz à effet de serre : le Groupe s’engage à déployer un plan ambitieux avec des objectifs fixés annuellement jusqu’en 2029.

Cette démarche accompagne les efforts du Groupe pour construire un modèle d’entreprise responsable et rentable.

« Nous sommes engagés depuis plus de 10 ans en matière de développement durable et nous nous fixons des objectifs ambitieux mais réalistes. C’est pour cela que nous lions les objectifs sociaux et environnementaux de ce financement à notre démarche globale d’entreprise pour concentrer nos efforts sur deux enjeux majeurs de notre responsabilité. Aujourd’hui, nous sommes très fiers de poursuivre sur notre lancée initiée fin 2017 avec la signature de notre ligne de crédit, RCF, à impact environnemental et social, car nous sommes convaincus qu’il est nécessaire d’associer performance financière et extra-financière », explique Benoit Rousseau, Directeur de la trésorerie et de l’assurance au sein du Groupe Bel.