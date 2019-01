Renforcement en Nutrition- Perfusion- Stomathérapie en France

Le Groupe a acquis les sociétés IPAD Médical, basée en dans la région Occitanie, et Omnidom dans la région PACA. Les deux sociétés apporteront un chiffre d’affaires rentable cumulé de plus de 2 M€ par an. Ces opérations confirment le rôle fédérateur du Groupe dans un marché encore largement morcelé avec des dirigeants qui continueront de s’investir pleinement dans le développement des activités.

La société IPAD Medical s’est développée dans les prestations de services à forte valeur ajoutée, et développe les mêmes métiers que le Groupe Bastide, en particulier dans la Nutrition-Perfusion. Cette acquisition permet de renforcer les parts de marché régionales du Groupe et d’intégrer une équipe expérimentée.

La société Omnidom Matériel Médical est spécialisée notamment dans la fourniture de prestations de services autour de la stomathérapie. Omnidom a également développé des services autour de l’accompagnement à domicile de patients souffrant de diabète ou en situation de handicap, des activités stratégiques pour le Groupe.

Les 2 acquisitions sont financées en numéraire et seront consolidées à compter du 1er janvier 2019.