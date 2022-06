Le groupe Best Water Technology, leader européen du traitement de l’eau poursuit sa stratégie de développement international et annonce la signature d’un accord portant sur l’acquisition de la société EDAFIM, concepteur et fabricant de fontaines à eau et de refroidisseurs pour de nombreux secteurs professionnels comme la restauration collective et commerciale ou la distribution automatique. Par cette acquisition, le groupe BWT accélère son expansion à l’international et tout particulièrement en France.

EDAFIM, un savoir-faire made in France

Fondée en 1983 et basée à Livron-sur-Drôme, EDAFIM est spécialisée dans la conception et la fabrication de fontaines à eau, destinées aussi bien aux secteurs tertiaires, aux lieux publics, à la restauration, à l’industrie et aux établissements de santé. La société bénéficie d’un fort ancrage national et d’un excellent réseau d’installateurs indépendants.

EDAFIM, qui compte à ce jour un effectif de 42 salariés et affiche un chiffre d’affaires 2021 de 5.6 millions d’euros, fabrique environ 8000 fontaines par an. La société dispose également depuis son déménagement en Avril 2022 dans sa toute nouvelle usine de 5000 m² à Livron-sur-Drôme de capacités de production accrues, largement écoresponsables. La société est dirigée par Alain Auger depuis 2008.

Cet accord offre à EDAFIM de nouvelles perspectives de croissance sur le marché des fontaines à eau, grâce notamment à un renforcement du développement de la marque à l’international et de ses capacités d’investissement, afin de créer une véritable division internationale « Fontaines à eau » sur le site de Livron-sur-Drôme.

Les produits continueront à être commercialisés sous la marque EDAFIM et les équipes actuelles restent intégralement en place, sous la direction d’Alain Auger, qui sera amené à assurer progressivement la responsabilité au niveau du Groupe BWT du développement de l’activité « Fontaines » en Europe.

Edafim demeurera une entité indépendante des autres activités du Groupe BWT sur le marché français.

Cette opération permettra également au groupe BWT de se différencier sur le segment de l’eau de boisson et s’inscrit parfaitement dans la mission du groupe Change the World – sip by sip, dont EDAFIM deviendra l’épicentre pour le groupe.

Une acquisition qui renforce le développement international du groupe BWT

Le groupe BWT confirme sa stratégie de développement international en s’associant une nouvelle fois à une entreprise reconnue pour son excellence.

« Pour le groupe BWT, cette acquisition représente l’opportunité de développer nos activités sur ce marché très stratégique tout en nous permettant également d’intégrer un savoir-faire unique qui renforce la qualité de notre offre. Nous nous réjouissons de poursuivre notre expansion sur le marché à forte croissance des fontaines à eau et grâce aux compétences de ses collaborateurs, avec lesquelles nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes ambitions pour l’avenir, EDAFIM a établi une position de leader sur le marché français. Nous attendons avec impatience cet avenir commun et les opportunités de développement de l’activité en France, et plus largement en Europe. » annonce Sébastien Marlier, Directeur Général BWT France.

« Dans un marché porté par la baisse inéluctable de la part de marché des eaux embouteillées, EDAFIM ne pouvait assurer seul les forts développements envisagés, financièrement et internationalement. Plutôt que préférer les solutions classiques de capital-investissement, au prix de montages financiers parfois contraignants, nous avons pris la décision d’apporter notre expérience au groupe BWT, un acteur industriel renommé dans l’eau, soucieux de se développer dans le secteur des fontaines à eau, et dont la solidité et le développement international apporteront beaucoup à EDAFIM » déclare Alain Auger, Président Directeur Général d’EDAFIM.

Grâce à leurs expertises combinées, le groupe BWT et EDAFIM ont l’intention d’associer leurs connaissances technologiques et commerciales pour développer de nouvelles perspectives de croissance sur le marché des fontaines à eau, pour tous les environnements professionnels, publics ou domestiques où les hommes ont besoin de se désaltérer.