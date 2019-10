Le Groupe BPCE annonce ce jour l’acquisition de 50,1 % du capital de Oney Bank, Auchan Holding conservant le reste du capital. Désormais, Oney Bank sera consolidé dans le Groupe BPCE.

Cette opération s’est réalisée après l’obtention de toutes les autorisations des autorités compétentes notamment françaises et européennes et suite aux avis favorables donnés par les instances représentatives du personnel des sociétés concernées.

Oney Bank bénéficiera désormais de l’expertise conjointe de BPCE et Auchan Holding afin d’accélérer sa croissance et de développer sa présence en Europe dans les solutions de paiement, de financement et d’identification digitale. Une banque digitale de proximité viendra compléter l’offre client.

Avec ses offres et ses implantations complémentaires à celles de Oney Bank, le groupe BPCE va pouvoir étendre son champ de compétence dans les services financiers spécialisés, en particulier les paiements. Oney Bank est aujourd’hui présente dans 11 pays, compte 3 000 collaborateurs, 7,6 millions de clients et 400 partenaires commerçants et e-commerçants.