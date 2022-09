Désormais filiale dédiée cybersécurité du Groupe Adista, Cyberprotect apporte aux clients PME et ETI son SOC et ses solutions innovantes.

Premier opérateur alternatif B2B cloud et télécoms en France, le Groupe Adista annonce l’acquisition de la société Cyberprotect. Opérateur universel en Cybersécurité, expert du contrôle et de la prévention en continu, Cyberprotect apporte au Groupe Adista son centre d’opérations en cybersécurité - le SOC CyberproVerse - et ses services. Adista se renforce ainsi avec une filiale dédiée à la cybersécurité, spécialisée sur le segment des PME et des ETI. Les solutions de Cyberprotect seront commercialisées en vente directe par Adista et Waycom et en vente indirecte par unyc.

L’acquisition de Cyberprotect s’inscrit dans la stratégie d’Adista. Alors que les entreprises accélèrent leur migration vers le cloud, Adista propose une valeur ajoutée rare en réalisant la convergence des offres cloud et hébergement, d’opérateur télécoms et de fournisseur de services d’infogérance. Avec le SOC CyberproVerse et ses services managés de sécurité, les clients d’Adista disposent maintenant d’une suite complète de solutions dédiées à la cybersécurité.

CyberproVerse est le socle commun de tous les services proposés par Cyberprotect. Centre de contrôle et d’opérations disponible 24h/24, CyberproVerse centralise l’ensemble des opérations dédiées à la cybersécurité. CyberproVerse permet une surveillance permanente de la sécurité d’un système d’information, en associant la collecte et le traitement d’évènements de sécurité (avec la solution Blackhole) ; la surveillance, la détection de menaces ou comportements anormaux, et la fourniture de recommandations préventives (Lunar) ; et enfin un service de sécurité managée visant à maintenir en conditions d’opération (MCO) et de sécurité (MCS) les équipements de sécurité (Solar Belt)

L’investissement permanent de Cyberprotect dans la détection et l’analyse des menaces a permis de créer une solution innovante et disruptive, accompagnée des services de sécurité managés à forte valeur ajoutée attendus par les entreprises, et notamment par les PME qui sont aujourd’hui peu couvertes. En regroupant ces expertises dans une nouvelle filiale, Adista bénéficie d’un environnement unique, conçu par Thierry Lambert, le fondateur de Cyberprotect, qui poursuit son activité en accompagnant Adista sur sa stratégie Cybersécurité.

Cette acquisition s’inscrit dans le projet de développement d’Adista, qui vise un chiffre d’affaires de 500 Millions € en 2026, grâce notamment à sa stratégie de services managés et de services cloud.

« Cyberprotect apportera l’ensemble de son bouquet de services aux PME, ETI et collectivités prospects et clientes d’Adista, en complément des offres de services hébergés du Groupe. A l’heure où ces organisations ont de plus en plus besoin de cyber-protection, cet apport spécialement conçu et dimensionné pour elles leur permettra de sécuriser la disponibilité et la continuité d’activité de leurs systèmes d’information. » explique Julien Jacquel, Directeur Général Délégué du Groupe Adista.

« Nous sommes très fiers que l’expertise technique de Cyberprotect ait été choisie par le Groupe Adista et Keensight Capital pour construire le socle des offres de services de cybersécurité du Groupe. Ce rapprochement va permettre à toute l’équipe de Cyberprotect d’apporter sa connaissance et son expérience en matière de service de prévention, de détection, de réponse aux incidents et de gestion du cyber-risque. » ajoute Thierry Lambert, Fondateur de Cyberprotect.

« Après l’acquisition d’unyc, l’acquisition de Cyberprotect inscrit une nouvelle étape clef dans le développement de la stratégie d’Adista. Keensight Capital est fier d’accompagner Adista avec cette acquisition. » déclare Stanislas de Tinguy, Partner chez Keensight Capital, actionnaire majoritaire du Groupe Adista.