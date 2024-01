Avec cette acquisition, le Groupe APICIL confirme ses ambitions sur le marché de l’épargne et renforce son réseau de distribution. Les produits d’APICIL Epargne sont commercialisés soit par un réseau de conseillers patrimoniaux salariés sous la marque Gresham Banque privée, soit par des conseillers en gestion de patrimoine indépendants par l’intermédiaire de la marque INTENCIAL Patrimoine ou bien encore en digital sous la marque NALO.

Avec sa filiale bancaire (Gresham Banque) et ALPHEYS, le Groupe APICIL devient ainsi le leader sur le marché de la distribution intermédiée des comptes titres et PEA et permet à ses distributeurs partenaires, experts en conseil financiers, de bénéficier d’une parfaite agrégation des actifs bancaires et assurantiels de leurs clients et d’arbitrer efficacement entre ces deux modes de détention.

De son côté, ALPHEYS propose aux professionnels de la gestion du patrimoine, des solutions de marché innovantes et performantes sur l’ensemble des classes d’actifs grâce à une Plateforme digitale en architecture ouverte.

Les solutions du groupe ALPHEYS, orientées vers les nouvelles technologies, répondent aux besoins variés des clients des professionnels de la gestion patrimoniale : besoins d’investissement, d’optimisation fiscale, de transmission de patrimoine, de trésorerie, de rendement, au travers d’une offre complète (offre bancaire et financière, SCPI, private equity, assurance-vie et capitalisation, immobilier en direct, financement, etc.).

Cette opération permet de conforter les deux fondamentaux stratégiques d’ALPHEYS : Être un « pure player » B to B, 100% au service des professionnels du conseil en investissement et en gestion de patrimoine ; poursuivre les investissements dans la technologie, les outils et les services, en s’appuyant sur un actionnaire institutionnel solide.

Pour Eric Rosenthal, DGA Groupe APICIL, Epargne et Services Financiers : « Nous cherchons clairement à proposer à nos clients et distributeurs un service digitalisé de premier plan. Cette acquisition va nous permettre de profiter du savoir-faire opérationnel, technologique et de distribution d’ALPHEYS ».

Pour Sisouphan Tran, Président d’ALPHEYS : « Ce rachat par APICIL nous permet d’assurer notre développement sur le long terme en poursuivant les investissements en matière de technologie, et de créer de la valeur grâce à l’intégration des services et des systèmes d’information ».

Cette opération est soumise à l’approbation des autorités de tutelles.