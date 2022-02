Éric Rosenthal, 51 ans, débute sa carrière en 1996 au sein du groupe Carrefour, où il se consacre au développement des services financiers (crédit, carte de fidélité, épargne). Il rejoint en 1999 Zebank, projet de banque en ligne porté par Bernard Arnault et la banque Dexia, en tant que responsable de la distribution.

En 2002, il intègre le groupe Generali comme Directeur commercial et marketing de Dexia Generali Santé (santé individuelle), avant de devenir Directeur régional du réseau Generali Proximité de 2005 à 2009, année à partir de laquelle il prend la fonction de Directeur du réseau de La France Assurance Conseil.

En 2011, Éric Rosenthal accède au poste de Directeur commercial et marketing de Legal & General. En charge du périmètre « épargne patrimoniale », il conçoit dans ce cadre des produits d’épargne innovants et performants, tout en développant le réseau de conseillers patrimoniaux de la société. Il conserve cette fonction lors du rachat de Legal & General (rebaptisée GRESHAM) par le Groupe APICIL en 2015, puis est nommé en 2018 Directeur en charge de la distribution, du marketing et de l’offre d’APICIL Épargne, avec comme périmètre les réseaux de distribution de GRESHAM Banque Privée (réseau salarié), Intencial (réseau CGPI) et APICIL Connect (canal digital). Il succède à ce poste à Renaud Célié, qui quitte le Groupe pour d’autres défis professionnels.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions de Directeur général adjoint Épargne & Services Financiers, Éric Rosenthal pilotera les entités suivantes du Groupe : APICIL Épargne, GRESHAM Banque, APICIL Asset Management et OneLife, ainsi que toutes les sociétés dans lesquelles APICIL a des participations telles qu’Equitim ou ALIQUIS Conseil. Il conserve, en outre, la direction générale d’APlCIL Épargne.

Éric Rosenthal est diplômé de l’Université Paris-12 (maîtrise AES, spécialisation banque finance) et de l’ISCE Paris.

« Je remercie Philippe Barret et le Groupe APICIL pour la confiance qu’ils m’accordent à l’occasion de cette nomination. Mon souhait est d’apporter ma contribution à la forte croissance de l’expertise épargne du Groupe, tout en veillant au bien-être au travail des collaborateurs » commente Éric Rosenthal, nouveau Directeur général adjoint Épargne & Services Financiers du Groupe APICIL.

Philippe Barret, Directeur général du Groupe APICIL, ajoute : « La nomination d’Éric Rosenthal nous permettra de poursuivre la dynamique de développement de notre expertise en matière d’épargne, une activité qui ne cesse de croître au sein du Groupe. La solide expérience d’Éric et son excellente connaissance du Groupe APICIL seront des atouts précieux qui permettront de répondre à nos fortes ambitions. Je remercie également Renaud Célié pour son implication dans la croissance de notre activité épargne et services financiers, et lui souhaite le meilleur dans sa prochaine étape professionnelle. »