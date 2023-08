Le rendement du portefeuille actions était de 13,7 %, le rendement du portefeuille obligataire était de 2,2 %, tandis que celui du portefeuille d’immobilier non coté était négatif, de -4,6 % ainsi que celui des infrastructures d’énergie renouvelable non cotées qui a affiché -6,5 %.

Au global, le rendement du fonds était inférieur de 0,23% au rendement de l’indice de référence, soit -33 milliards de couronnes norvégiennes (2,85 milliards d’euros).

« Le marché boursier a été très solide au premier semestre de l’année, après une année 2022 faible. Les actions technologiques, en particulier, ont connu une croissance significative, largement tirée par la demande accrue de nouvelles solutions en intelligence artificielle », déclare Nicolai Tangen, CEO de Norges Bank Investment Management.

La couronne norvégienne s’est dépréciée par rapport à plusieurs des principales devises au cours du trimestre. Les mouvements de change ont contribué à une augmentation de la valeur du fonds de 980 milliards de couronnes. Au premier semestre de l’année, les entrées dans le fonds se sont élevées à 389 milliards de couronnes (33,54 milliards d’euros).

Le fonds avait une valeur de 15 299 milliards de couronnes (1 319,29 milliards d’euros) au 30 juin 2023. 71,3 % du fonds étaient investis dans des actions, 26,4 % dans des obligations, 2,3 % dans des biens immobiliers non cotés et 0,1 % dans des infrastructures d’énergie renouvelable non cotées.